Record assoluto per l’ascolto del brano “Soldi” – VIDEO

“Soldi” il brano italiano di Mahmood, è diventata la canzone più ascoltata da quando esiste lo streaming on line – VIDEO

Il successo del cantante Mahmood non si arresta neanche in estate. Il suo brano “Soldi” è ufficialmente la canzone italiana più ascoltata da quando esiste lo streaming on line.

Grande soddisfazione, dunque, per l’artista che a soli 26 anni, dopo la vittoria inaspettata del Festival di San Remo e il secondo posto all’Eurovision Song Contest, sbanca con un altro successo mondiale.

