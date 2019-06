Nuove scosse in Calabria: sismi di magnitudo 3.3 – VIDEO

Nuove scosse in Calabria: due sismi di magnitudo 3.3 e 2.2 si sono registrati nel Vibonese e il Reggino. Paura tra la popolazione residente – VIDEO

Due terremoti si sono verificati nella mattinata di oggi in Calabria. I sismi di magnitudo 3.3 e 2.2 sono stati registrati nelle provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

L’epicentro è stato riscontrato a San Pietro di Caridà (VV). Forte paura per la popolazione ma per fortuna non risultano ne danni ne feriti.

