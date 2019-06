Meteo venerdì 21 giugno: sole e temperature in aumento

Nella giornata di venerdì attese condizioni climatiche serene e soleggiate da nord a sud. Il weekend di confermerà all’insegna di un meteo tipicamente estivo e molto caldo.

Chi ha in mente di andare al mare nel fine settimana lo potrà fare tranquillamente. Grazie all’anticiclone il bel tempo continuerà infatti a farla da padrone. Se questo giovedì abbiamo avuto cieli tersi e soleggiati lungo l’intero Stivale tranne che sull’arco alpino dove non sono mancate piogge e temporali, domani la situazione sarà la medesima, ma le temperature si alzeranno ancora un po’.

Secondo le più recenti previsioni anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un calore africano. Lunedì infatti sul territorio italiano arriverà una nuova ondata dal Nord Africa che si propagherà per tutta l’Europa centrale portando con sé temperature fino a 40° sulle zone tirreniche.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 21 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno un clima stabile in mattinata con cieli tersi o poco nuvolosi sulla Pianura Padana. Qualche nuvola in più sulle Alpi e le Prealpi con piogge e temporali in esaurimento alla sera. Meteo secco e sereno altrove.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso bel tempo con sole presente da mattino a sera. Durante la notte nessuna variazione con cieli stellati sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Sulla Toscana spazi di sereno ampi in mattinata su tutto il territorio. Nel resto della giornata cieli leggermente nuvolosi e poi di nuovo durante la serata. Alla notte potrebbero verificarsi piogge deboli a carattere locale sui settori centrali.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole avrà a che fare con qualche nube di passaggio, in particolare sulla Sardegna. Delle piogge deboli potrebbero costringere ad armarsi di ombrello gli abitanti del settore occidentale, mentre altrove sarà un trionfo di spazi di sereno con cieli sereni o poco nuvolosi soprattutto al mattino. Sulla Calabria giornata perlopiù all’insegna della stabilità con schiarite ampie su tutto il territorio. Alla sera cieli sporcati da qualche nuvola. Per il resto sempre asciutto.



Le temperature saranno in salita specialmente al centro e al sud.

