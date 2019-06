Victoria Beckham: è polemica con le Spice Girls – VIDEO

Le Spice Girls in polemica con Victoria Beckham: “Poteva venire almeno a salutarci in tour” , Queste le parole di Mel B sulla collega Victoria – VIDEO

Nasce la polemica tra le Spice Girls e Victoria Beckham. Mel B si è detta dispiaciuta del comportamento di Victoria e in un’intervista a Good Morning Britain ha dichiarato: “Sono dispiaciuta che Victoria Beckham non abbia mai trovato il tempo di fare un salto almeno per salutarci durante il tour”.

Mel B ha detto di non conoscere i motivi per cui la Beckham sembra quasi voler prendere le distanze dalla band di cui un tempo faceva parte.

