Temptation Island 2019: parte ufficialmente il countdown per la prima puntata e tra le tentatrici arriva la vincitrice del GF.

Tutto pronto per la messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2019 che, come annunciano Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia, conduttore e autrice del programma, tornerà in onda lunedì 24 agosto con un primo appuntamento che regalerà al pubblico il primo confronto e il primo addio. Se i nomi delle coppie protagoniste di Temptation island 2019 sono già noti, non si conoscono ancora i nomi dei tentatori e delle tentatrici che avranno come compito quello di far cadere in tentazione i fidanzati e le fidanzate. In attesa di tutti i nomi ufficiali, dalle prime anticipazioni che circolano sui social, sembra che alcuni arrivino direttamente da Uomini e Donne e dal Grande Fratello.

Temptation Island 2019: Federica Lepanto tra le tentatrici?

Tra le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island che cercherà di provocare i fidanzati per capire quanto siano intenzionati a salvare la propria storia d’amore potrebbe esserci Federica Lepanto. La vincitrice del Grande Fratello 14, tornata da poco single dopo la fine della storia con Gianfilippo, non aggiorna il proprio profilo Instagram dallo scorso 2 giugno, giorno in cui ha pubblicato una foto scrivendo: “C’è un momento per lavorare, e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione”. I tempi, dunque, coincidono: Federica Lepanto sarà una protagonista della nuova edizione del programma dell’amore?

Tra i tentatori, invece, dovrebbero esserci gli ex corteggiatori di Uomini e Donne ovvero Kevin Basili (ex corteggiatore di Teresa angea), Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara Fasone), Giulio Raselli, Flavio Barattucci e Alessandro Vannucci (ex corteggiatori di Giulia Cavagià).

