Scopri la reazione che i vari segni zodiacali hanno di fronte ad un amore non corrisposto.

L’amore è uno dei sentimenti più apprezzati e ricercati al mondo. Quando ci si trova a viverlo, specie se si è corrisposti, l’umore migliore, ci si sente invulnerabili e la vita assume tutto un altro aspetto. Cose che fino a poco tempo prima non avevano alcuna importanza diventano speciali, alcuni valori cambiano e si diventa più sensibili verso gli altri. Insomma, si tratta indubbiamente di un sentimento positivo che se perseguito e vissuto a pieno può far bene non solo a chi lo vive ma anche a chi gli ruota intorno. Purtroppo, però, c’è un aspetto dell’amore che in tanti tendono a sottovalutare e si tratta dell’amore non corrisposto. Quando si vive un sentimento non ricambiato le reazioni delle persone possono essere infatti estremamente diverse. Se da un lato ci sono quelle che riescono a cogliere le emozioni positive del sentimento che vivono, dall’altro ce ne sono altre che finiscono con il deprimersi, bisognose come non mai di sentirsi ricambiate. La differenza nel modo di vivere le emozioni dipende spesso dall’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto come i vari segni reagiscono alla gelosia e quali sono i segni zodiacali più fedeli, scopriremo come ogni segno reagisce ad un amore non corrisposto. Trattandosi di sentimenti ed emozioni, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere una risposta più realistica per ogni segno zodiacale.

Oroscopo: il modo in cui i segni dello zodiaco reagiscono ad un amore non corrisposto

Ariete – Distraendosi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone passionali e in grado di vivere l’amore in modo vivo e acceso. Quando scoprono che ciò che provano non è ricambiato, il loro atteggiamento diventa quasi aggressivo. Se da un lato continuano a inviare segnali alla persona che gli interessa, dall’altro tendono a guardarsi in giro e se ne hanno modo si lasciano andare persino a qualche flirt al fine di distrarsi dal brutto periodo che stanno vivendo, il tutto con la speranza di riuscire a trovare qualcuno che sia in grado di apprezzarli.

Toro – Lasciandosi aperta la porta

I nativi del Toro quando si innamorano possono restare ancorati all’immagine della persona che amano anche per diverso tempo. Per questo motivo possono essere degli ottimi corteggiatori e apparire così presi da far capitolare chi gli interessa. Quando ciò non avviene, pur continuando a perseguire il loro sogno, tendono a non chiudere del tutto la porta continuando a guardarsi intorno. Così, alle volte, può capitare che sul loro cammino incontrino qualcuno in grado di distrarli e che magari con il tempo può diventare un nuovo amore. Innamorati dell’amore stesso tendono insomma a non chiudersi mai del tutto almeno fin quando non si trovano coinvolti in una relazione che reputano sicura al 100%.

Gemelli – Agitandosi

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano le cose che non vanno in porto e se si innamorano, pur accogliendo la nuova emozione con gioia, cercano di riuscire a fare dei passi avanti il prima possibile. Quando dall’altra parte non sentono la stessa energia, iniziano ad abbattersi, agitandosi e rischiando così di fare scelte avventate. Vivere le cose con calma, dopotutto, non è da loro e per questo motivo tentano molto spesso di dare delle spinte. In amore però, tutto ciò può essere anche controproducente e quando accade il rischio è quello di rovinare qualcosa che con il tempo sarebbe persino potuto sbocciare. Per loro però tutto ciò non conta poi molto perché se le cose non cambiano in fretta finiscono con il prenderla sul personale, tanto da decidere di andare via. E se dall’altra parte dovesse mai cambiare qualcosa, sapranno come farsi desiderare.

Cancro – Vivendo a pieno ciò che sentono

I nativi del Cancro amano l’amore e quando lo provano sono già così felici da sentirsi quasi appagati. Ovviamente il loro desiderio è come per tutti quello di essere ricambiati. A differenza degli altri, però, non si ostinano su questo obiettivo, assaporando la bellezza del sentimento e vivendolo come viene, senza porre paletti o pretese. Certo, anche loro hanno un tempo entro il quale se nulla cambia, i sentimenti possono iniziare a scemare ma proprio per questo modo di fare sarebbero in grado di non rivelare ciò che provano se si accorgono che farlo potrebbe spezzare la magia. Insomma, da questo punto di vista sono decisamente imprevedibili e sempre pronti a sorprendere.

Leone – Con fastidio

I nati sotto il segno del Leone non accettano facilmente un amore non corrisposto. Per loro si tratta infatti di una mancanza di rispetto impossibile da accettare. Abituati come sono a stare sempre al centro dell’attenzione si aspettano che quando posano gli occhi su qualcuno questo se ne senta gratificato e che a ciò si aggiunga una forma di interesse. Se non contraccambiati, quindi, finiscono con il prendersela, iniziando a rivedere i propri sentimenti fino a disinnamorarsi. Non va dimenticato, infatti, che il loro più grande amore è quello che nutrono per se stessi e che pertanto non va mai messo in secondo piano, da nessuno.

Vergine – Con disperazione

I nativi della Vergine quando scoprono di non essere ricambiati si incupiscono tantissimo, arrivando persino a disperarsi. Con il loro modo di vedere le cose sempre in chiave negativa, sapere di non poter coronare un sogno d’amore è infatti uno smacco che non riescono a sopportare. In base al grado di coinvolgimento che sentono, possono arrivare a sviluppare una forma di ossessione, arrivando a provare del risentimento se con il tempo le cose non cambiano. Il loro è probabilmente uno dei modi più drastici di vivere questo tipo di emozione che esclude del tutto la possibilità di godere del sentimento e tutto per lasciar posto a pensieri spiacevoli.

Bilancia – Con rassegnazione

I nati sotto il segno della Bilancia non amano sentirsi in preda ad emozioni difficili da controllare. Quando ciò accade, cercano in tutti i modi di contenerle, razionalizzandole al massimo. Una cosa che, ovviamente, in amore è davvero difficile da fare e che spesso li porta a chiudersi in se stessi, evitando persino di palesare ciò che provano. Ne consegue che il rischio di sperimentare una situazione spiacevole come quella di non essere ricambiati è sempre all’ordine del giorno. Ciò nonostante, sanno farsene una ragione, rassegnandosi all’evidenza ed evitando di dare in escandescenze. Seppur tristi, per loro è molto più semplice attendere semplicemente che passi tutto, nella speranza che il prossimo amore sia quello giusto.

Scorpione – Con ossessione

Quando amano, i nativi dello Scorpione tendono a dare il tutto e per tutto. Ciò avviene anche per eventuali amori non corrisposti per i quali si tormenteranno anche per diverso tempo. Per fortuna, quando si innamorano sanno cogliere sia i lati positivi che negativi di ciò che provano, evitando di fossilizzarsi solo su ciò che non va. C’è da dire che, d’altro canto, a volte arrivano a vivere il sentimento di un amore non ricambiato con una certa ossessione che può portarli a spingersi oltre, fino a maturare un certo malcontento se la situazione si prolunga per troppo tempo. Per fortuna, così come sono intensi nel soffrire, hanno sempre una marcia in più quando si tratta di riprendersi e dopo aver toccato il fondo sanno sempre come riemergere per tornare più in forma che mai e pronti per un nuovo amore tutto da scoprire.

Sagittario – Malissimo

I nati sotto il segno del Sagittario non amano i progetti che non vanno in porto e fanno una certa fatica ad accettare i rifiuti specie se arrivano da persone nelle quali avevano riposto delle speranze. Quando si sentono rifiutati possono arrivare a deprimersi o ad arrabbiarsi e ciò dipende dal tipo di rapporto che hanno con la persona coinvolta. In ogni caso non sono soliti prenderla bene e la cosa è più che evidente, non solo a chi gli è vicino ma praticamente a tutti. Il loro umore tenderà infatti a farsi sempre più cupo, fin quando il tempo non li avrà aiutati a superare la cosa.

Capricorno – Con fare altalenante

I nativi del Capricorno hanno una certa difficoltà nel rapportarsi ai sentimenti e quando il loro amore non viene ricambiato si trovano a vivere momenti altalenanti. A volte si immergono in ciò che provano, sperimentandone il lato positivo, altre finiscono con il sentirsi fuori posto, rabbuiandosi e scervellandosi su come fare per cambiare le cose. Quando si rendono conto che non c’è modo, si sforzano di rincuorarsi da soli e di accettare le cose per come vengono, evitando di starci male e guardando al futuro. Per loro fortuna, impegnare il tempo è una delle cose che gli riesce meglio e in questo modo riescono a superare anche i momenti più bui, semplicemente vivendo.

Acquario – Con filosofia

I nati sotto il segno dell’Acquario non sono soliti lasciarsi andare ai sentimenti e quando ciò accade per loro è pura magia. Ovviamente la speranza è sempre quella di essere ricambiati ma se ciò non accade sanno far fronte alla cosa, godendosi l’ebrezza di ciò che provano e archiviando come pura esperienza gli aspetti negativi. Crogiolarsi nel sentimento che provano è qualcosa che da sola è già in grado di farli sentire appagati, soprattutto perché sono più che consapevoli del fatto che in ogni momento potrebbe arrivare una persona più giusta, quella in grado di accettare e ricambiare il loro sentimento, ripagandoli dei momenti bui spesi a pensare a qualcun altro.

Pesci – Con malinconia

I nativi dei Pesci vivono l’amore come il sentimento più importante tra tutti. Quando amano qualcuno lo fanno in modo puro e incondizionato ma, ovviamente, sapere di non essere ricambiati è per loro fonte di dolore. Ciò li porta sia a crogiolarsi nella tristezza che a vivere la malinconia del momento. Un mix di emozioni che spesso confluisce in qualcosa di più, ampliando il loro lato artistico che tante volte si nutre proprio di questo genere di sentimenti. Si può dire, quindi, che l’amore non ricambiato è qualcosa che non arriva mai in modo del tutto negativo. E questo anche se a volte possono impiegare del tempo per riprendersi. Tempo che sapranno recuperare quando sentiranno il proprio cuore tornare a battere ad un ritmo diverso, magari per qualcuno in grado di vederli e di amarli.

