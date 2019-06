Pamela Prati, grande assente a Live – Non è la d’Urso?

Secondo le ultime indiscrezioni Pamela Prati non presenzierà all’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso.

Questa sera, come molti sapranno già, ci sarà l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, programma che nel giro di poco tempo si è ritagliato un posto di tutto rispetto sia nel palinsesto che nel cuore degli italiani che ormai attendono con gioia l’appuntamento serale con Barbara d’Urso.

Inutile dire che quest’anno a tener banco è stata la storia di Pamela Prati e del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone. Una storia dalla quale è nata una vera e propria inchiesta che a poco a poco ha fatto emergere dei retroscena inspiegabili, la maggior parte dei quali, scoperti e affrontati proprio nel corso delle puntate di Live.

Per questo motivo, questa sera, era più che atteso l’arrivo di Pamela Prati che, dopo l’assenza della settimana scorsa, avrebbe dovuto presenziare insieme al suo avvocato per un intervista di circa 50 minuti. Intervista che, da ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere saltata del tutto.

Pamela Prati sarà assente all’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso?

Secondo il sito di Panorama, questa sera Pamela Prati darà nuovamente forfait a Barbara d’Urso e al pubblico che da casa non attende altro che di saperne di più della sua storia.

La scorsa settimana, Pamela ha saltato l’appuntamento all’ultimo minuto e, durante la trasmissione, Barbara d’Urso ha spiegato che il motivo era una richiesta economica che la produzione non aveva accettato.

Da allora la Prati ha licenziato il suo avvocato Irene della Rocca, asserendo di non aver chiesto lei quella cifra e di essere pronta ad andare in studio con l’altro avvocato ed in forma totalmente gratuita. Un nuovo appuntamento che aveva preso sempre più piede e che sembrava avrebbe portato ad un’intervista di ben 50 minuti.

Oggi, però, a poche ore dalla trasmissione sembra che Pamela sarà ancora una volta assente e quel che è peggio è che non si conoscono ancora i motivi. L’unica informazione trapelata è che nonostante i ripetuti inviti da parte della redazione di Mediaset, lei ed il suo avvocato hanno rifiutato di presentarsi in studio.

Per adesso, quindi, sempre grazie a Panorama si apprende che al posto della Prati potrebbe intervenire Pamela Perricciolo, altra protagonista indiscussa del Prati Gate.

Per tutto il resto e per capire cosa ha portato a questi nuovi cambiamenti bisognerà attendere la puntata di questa sera dove la d’Urso potrebbe tornare a spiegare i retroscena e quanto avvenuto tra una puntata e l’altra. E chissà che ciò non porti a qualche nuovo scoop sul quale chiacchierare durante le vacanze estive, in attesa del grande ritorno di Live.

