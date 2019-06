Pamela Prati potrebbe essere la grande assente all’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso.

Questa sera ci sarà l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso e uno degli ospiti più attesi è ancora una volta Pamela Prati. Secondo alcune indiscrezioni di Panorama, però, la show girl potrebbe non esserci in quanto sia lei che il suo avvocato avrebbero rifiutato l’invito a presenziare durante la puntata. Al suo posto si pensa sarà presente Pamela Perricciolo, altro nome importante legato al Prati Gate.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Pamela Prati, grande assente a Live – Non è la d’Urso

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI