Carezze, nel posto giusto e al momento giusto aumenteranno i messaggi chimici che invadono il suo corpo e renderanno la sua pelle ipersensibile, ma se le facessimo senza mani? Ecco 10 preliminari per eccitarlo senza mani.

Niente è peggio della routine nella vita sessuale di una coppia. Per frustare il suo desiderio, prova a sorprenderlo con i preliminari che faranno alzare la temperatura. Scopri 10 idee per esercitarvi senza le mani.

10 preliminari per eccitarlo senza mani

1 / il bacio alla francese

Gli uomini ammettono di amare il vero bacio alla francese, con la lingua languida, avvolgente, che dice molto sul tuo desiderio e fa eccitare.

2 / Accendi il fuoco nella doccia

Invitalo a unirsi a te nella doccia e costringilo a mantenere le distanze. Quindi utilizza il soffione per accarezzare il suo corpo in un modo nuovo e risvegliare le sue zone erogene.

3 / Usa la tua criniera

Cosa c’è di più sensuale della carezza dei tuoi capelli sul retro del suo collo, sul petto e persino oltre..

4 / Usa i piedi

I preliminari possono durare un’intera serata … E iniziare durante una cena al ristorante o con gli amici. Sotto il tavolo, togliti la scarpa e accarezzalo con le dita dei piedi. Effetto garantito: puoi essere sicuro che non chiederà il digestivo.

5 / Soffia sul suo cuore

Usa il tuo respiro per comunicare il tuo desiderio, bacialo ovunque sul corpo, le sue orecchie, le sue labbra … Poi fermati in un punto e usa il respiro per fargli provare il calore. Accelerare e rallentare il ritmo per aumentare la pressione.

6 / Assaggialo

Ravviva i tuoi baci appassionati di morsi leggeri enfatizzando le sue zone erogene: capezzolo, interno cosce, basso addome … Segui le sue reazioni per regolare il cursore di conseguenza.

7 / Digli alcune parolacce

Osa verbalizzare i tuoi desideri e parla mentre lo accarezzi dicendogli ciò che vuoi che ti faccia, ciò che vuoi fare a lui … Sii possente se lo senti, tenera se preferisci: l’essenziale è portarlo a provare un desiderio furioso di unire l’atto alla parola.

8 / Usa la lingua

Sotto la trapunta si possono abbandonare le buone maniere e tirare fuori la lingua. Accendi la sua libido con piccole leccate in direzione delle orecchie, delle labbra, alla parte bassa della schiena verso le natiche … Attenzione però a non cadere nella sindrome del labrador: le grandi slinguazzate non hanno affatto lo stesso effetto.

9 / Accarezzalo con il tuo seno

Una volta spogliato, accarezza il suo corpo toccandolo con la punta del tuo seno, che dovrà essere vietato toccare, altrimenti non è divertente. Arriva sulla sua bocca, sul suo petto, sulla sua pancia, torna indietro, insisti, cammina finché non senti che non ce la fa più. Scommettiamo che alla fine di questa carezza sarai eccitata come lui grazie al contatto della sua pelle sui tuoi capezzoli.

10 / Raccontagli una storia

Scegli un verso erotico da leggergli ad alta voce per stimolare la sua immaginazione, prendi il tuo tempo e prova sentimenti. Mentre leggi, puoi iniziare ad accarezzarti: c’è una buona possibilità che non ti lascerà finire il tuo capitolo.

