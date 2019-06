Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti in questa prima serata. E tempo del palinsesto televisivo!

Stasera in tv: palinsesto martedì 18 giugno

Rai Uno – Parigi a tutti i costi (Film)

Maya, bella e giovane stilista di origine marocchina, lavora in una casa di moda di Parigi, città in cui vive da vent’anni. Oramai a un soffio dalla promozione, scopre di avere un permesso di soggiorno scaduto. Nel giro di 24 ore viene quindi espulsa e rimpatriata in Marocco. Un ritorno certo non facile a una cultura che oramai non le appartiene quasi più. Tornare in Francia sembra esser naturalmente il suo unico pensiero.

Rai Due – Calcio Femminile – Mondiale 2019 – Italia Vs Brasile (Sport)

Le azzurre inseguono il loro sogno di alzare la coppa dal gradino più alto del mondo. Sulla loro strada c’è però il temuto Brasile.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer e dai suoi ospiti, giunti al programma dal mondo della politica o dello spettacolo.