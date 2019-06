Pamela Prati, dopo l’assenza a Live – Non è la d’Urso ha accusato e licenziato l’avvocato Irene della Rocca.

Si apre un nuovo caso su Pamela Prati, quello della cifra che secondo la redazione di Live – Non è la d’Urso lei e i suoi avvocati avrebbero chiesto per andare in TV la scorsa settimana. Dopo il rifiuto da parte di Mediaset, la Prati ha licenziato l’avvocato Irene della Rocca, asserendo di non essere all’oscuro delle sue manovre e di non aver mai chiesto soldi per partecipare al programma. Pamela ha anche aggiunto che tutto ciò ha rovinato la sua reputazione.

