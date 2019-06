Scopri quali sono i segni zodiacali più fedeli dello zodiaco e quali quelli da tenere sempre sotto controllo.

La fedeltà è probabilmente il requisito più richiesto al partner. Che si tratti di una storia importante o di una appena iniziata, l’idea di essere traditi non piace a nessuno e questo fa si che la paura di un possibile tradimento sia spesso presente, specie se non si conosce a fondo l’altra persona. Per fortuna ci sono diversi segnali che possono indicare una persona tendenzialmente infedele e quando questi non bastano si può fare affidamento sulle stelle che e sulle naturali inclinazioni che si hanno in base al segno zodiacale di appartenenza. Oggi, quindi, dopo aver visto come reagiscono i vari segni dello zodiaco quando provano invidia e qual è il peccato capitale di ogni segno zodiacale, proveremo a capire quali sono i segni zodiacali fedeli e quelli che, invece, potrebbero riservare spiacevoli sorprese. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con istinto e sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo : I segni dello zodiaco più fedeli e quelli che non lo sono mai del tutto

Ariete – Non molto affidabili

I nati sotto il segno dell’Ariete, sono mentalmente fedeli ma poco propensi a seguire la loro idea di base, specie se si trovano a vivere il momento. Il loro essere istintivi li porta ad agire senza riflettere a fondo e questo a volte può portare ad un tradimento. C’è da dire che agendo senza premeditazione, il più delle volte tendono a confessare i propri sbagli, sforzandosi di non ripeterli. Chi desidera una persona fondamentalmente fedele, però, dovrà tenere a mente che con loro questo aspetto sarà sempre a rischio e che molto difficilmente si riuscirà a cambiare il loro modo di essere, sebbene con il tempo si potrà sperare di smussarlo.

Toro – Tendenzialmente fedeli

I nativi del Toro sono di base persone fedeli ma lo sono solo con coloro che reputano importanti nella loro vita. Se si sta da poco con una persona di questo segno zodiacale, quindi, non è detto che si possa contare da subito su questo aspetto perché prima di stabilire quanto tengono a qualcuno ci mettono sempre un po’ di tempo. Chi ha una relazione stabile può stare sicuramente più tranquillo salvo in caso di litigi accesi. Quando sono arrabbiati, infatti, i nativi del segno tendono a perdere la ragione e in casi estremi potrebbero arrivare a tradire. È bene precisare però che si tratta davvero di casi rari ed isolati che non è detto appartengano a tutti i Toro.

Gemelli – Non sempre fedeli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone duali e quindi in grado di mostrarsi sempre diverse. Lo stesso avviene anche sotto il punto di vista delle fedeltà. Sebbene siano di base persone leali sono anche propense a stancarsi spesso delle persone alle quali si accompagnano. Questo fa si che ogni tanto possa esserci una scappatella che potrebbero decidere di nascondere al fine di non creare tensioni a loro avviso inutili. C’è anche da dire che quando tradiscono è perché di base sentono un’insoddisfazione di fondo, motivo per cui se da un lato è facile scoprirli, dall’altro è anche facile che presto o tardi decidano di chiudere il rapporto, dichiarando semplicemente di non sentirsi più come ai primi tempi.

Cancro – Quasi sempre fedeli

I nativi del Cancro sono persone che credono molto nei sentimenti e che pertanto sono fondamentalmente fedeli, pretendendo ovviamente la stessa cosa dal proprio partner. Bisognosi come non mai di attenzioni, possono diventare pericolosi quando si sentono messi da parte. Non tanto per il rischio di tradimento ma perché possono diventare sensibili alle attenzioni altrui, finendo con lo stringere amicizie che nel tempo potrebbero trasformarsi in altro. Insomma, se si vuole esser certi di non ritrovarsi da soli scoprendoli già innamorati di un’altra persona è fondamentale non perderli mai di vista e non fargli mancare in alcun modo le coccole delle quali hanno costantemente bisogno.

Leone – Fedeli quanto basta

Un po’ come i nativi del Cancro, anche i nati sotto il segno del Leone sono di base persone fedeli, almeno fin quando si sentono abbastanza al centro delle attenzioni altrui. Quando ciò non avviene, tendono a cercare quel che gli manca negli altri e tutto senza un secondo fine visto che per loro si tratta davvero un bisogno incontrollabile. Alla lunga, però, trovare altrove il calore e le attenzioni di cui hanno bisogno può spingerli in altre direzioni. Per questo motivo, è giusto sapere che stare con loro significa aver voglia di dedicargli sempre la giusta dose di tempo, non facendogli mai mancare attenzioni e complimenti.

Vergine – Non molto fedeli

I nativi della Vergine da un punto di vista della fedeltà possono apparire decisamente difficili da capire. Sebbene sembrino persone posate, tranquille e con alcuna tendenza a guardarsi altrove, in realtà sono parecchio curiosi rispetto al mondo che li circonda e questo può portare facilmente a tradire. Quando accade non vivono la cosa con particolari rimorsi perché la considerano solitamente ben diversa da un eventuale rapporto principale. Allo stesso tempo, però, se le cose con il partner perdono di solidità possono arrivare a cambiare idea finendo con chiudere la prima relazione per la seconda. Con loro è bene avere sempre uno sguardo vigile in modo da cogliere eventuali segnali.

