Meteo mercoledì 19 giugno: tanto caldo da nord a sud

Nella giornata di mercoledì atteso un meteo perlopiù stabile lungo tutta la Penisola. Probabili temporali potrebbero verificarsi nelle ore pomeridiane sulle regioni del nord e nelle aree interne del centro-sud.

Continua l’ondata di calore che ci proietta direttamente verso l’estate che comincerà tra pochi giorni. Se questo martedì le condizioni sono state stabili, domani la situazione si replicherà al mattino, mentre al pomeriggio potrebbero arrivare dei temporali al nord e nell’entroterra del centro-sud.

Secondo le più recenti previsioni il prosieguo della settimana sarà pressoché analogo con un clima variabile nei pomeriggi settentrionali e sole ovunque nel resto della Penisola. Le temperature si confermeranno leggermente superiori alla media stagionale al nord e al centro. Addirittura al sud si toccheranno i 40 °C. Verso fine mese il caldo si farà sentire in maniera ancora più importante a causa dell’anticiclone africano che si estenderà su tutta l’Europa centrale.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 19 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con dell’instabilità pomeridiana che porterà temporali ed acquazzoni anche di importante natura a partire dalle Alpi e poi via via nelle zone vicine. Alla sera situazione in miglioramento. Altrove cieli tersi o poco nuvolosi.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali soleggiato al mattino mentre nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi dei temporali in particolare sul Lazio e l’Abruzzo. Acqua in esaurimento dalla serata con meteo asciutto e spazi di sereno ampi sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico. Sulla Toscana globale stabilità con spazi di sereno ovunque. Qualche nuvola soltanto sulle coste. Cieli tersi alla sera e alla notte su tutta la regione.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole stabilità in mattinata, mentre dal pomeriggio sulle aree interne peninsulari si formerà della nuvolosità che porterà piogge e temporali. Alla sera tornerà l’asciutto e i cieli saranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Sulla Calabria stabilità per l’intera giornata con schiarite ampie ovunque non fosse per il rischio di temporali sulla Sila. Meteo secco alla sera su tutti i settori con cieli tersi o leggermente nuvolosi.

Le temperature minime saranno in rialzo, le massime invece stazionarie.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI