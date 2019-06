Francesco Monte e Giulia Salemi non stanno più insieme e non sembrano esserci ,margini di ripensamento. All’ultimo evento in cui erano presenti entrambi si sono ignorati

Tra Giulia Salemi e Francesco Monte è davvero tutto finito, adesso abbiamo anche le prove. L’ex tronista ed ex compagno anche di Cecilia Rodriguez deve essere considerato un single a tutti gli effetti dopo la rottura con la modella e influencer, che aveva conosciuto all’interno del Grande Fratello Vip.

E dopo le dichiarazioni di entrambi che qualche giorno fa avevano ufficializzato la separazione, adesso c’è stato anche un mezzo incontro tra i due che però per i fans della coppia si è rivelato una delusione.

Francesco Monte e Giulia Salemi, nessun ripensamento

Francesco Monte e Giulia Salemi, nonostante non siano più di fatto una coppia, continuano ad essere molto coinvolti nel mondo del glamour e della moda. Entrambi non si perdono un appuntamento di quelli che contano e così erano presenti ad una sfilata di moda sul Lago di Como che ha richiamato diversi Vip, attirati dalla presenza di un marchio importante del Made in Italy come Guess.

In mezzo ad altri ex protagonisti di Uomini e Donne e di alcuni reality, come Andrea Damante e Marco Fantini, molti hanno notato la presenza sia di Monte che della Salemi. Secondo le testimonianze di chi era presente, nessuno dei due quando ha visto l’altro ha deciso di andarsene, ma comunque i due ex fidanzati si sono ignorati per tutto il tempo.

La prova più chiara di questa freddezza arriva da diverse Stories che sono stati caricate da influencer e Vip presenti all’evento. Nei filmati si vedono sia Francesco che Giulia, però mai insieme e mai nello stesso posto, segno evidente che hanno preferito evitare di avere qualsiasi contatto diretto anche per non alimentare false voci.

I fans della coppia ovviamente fanno il tifo per una riconciliazione, perché la storia recente insegna che alcune coppie hanno fatto passare del tempo e poi sono riuscite a ritrovarsi, come dimostrano Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Al momento però non sembra che possa essere così per l’amatissima coppia nata al GF Vip 3, anche se chi è vicino all’ex tronista di Uonini e Donne conferma che ha preso malissimo la rottura.

Si consolerà con Diletta Leotta, come hanno insinuato alcuni siti di gossip nelle ultime ore? Lei ha già smentito tutto a Tabloit.it confermando che sono soltanto amici. E voi per chi fate il tifo?

