Va in scena la coppa del mondo di calcio femminile 2019 con la nazionale azzurra giunta nella fase finale del torneo. Ecco tutto quel che c’è da sapere per seguire le nostre ragazze.

Giunta alla sua ottava edizione, il campionato mondiale di calcio femminile va in scena in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019.

il 14 giugno 2017 sono stati selezionati i nove stadi che ospiteranno le partite della fase finale del torneo: Parc Olympique Lyonnais (Lione), Roazhon Park (Rennes), Allianz Riviera (Nizza), Stadio della Mosson (Montpellier), Stade Océane (Le Havre), Stade du Hainaut (Valenciennes), Stadio Auguste Delaune (Reims), Stade des Alpes (Grenoble) e, ovviamente, il Parco dei Principi di Parigi.

Per questo torneo il numero di squadre partecipanti è 24, divise in quattro gruppi con un sorteggio tenutosi l’8 dicembre 2018:

Gruppo A: Francia (paese ospitante), Sud Corea, Norvegia, Nigeria

Gruppo B: Germania, Cina, Spagna, Sud Africa

Gruppo C: Australia, Italia, Brasile, Giamaica

Gruppo D: Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone

Gruppo E: Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda

Gruppo F: Stati Uniti (Campioni in carica), Tailandia, Cile, Svezia

Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate di ciascuno dei sei gruppi, più le quattro migliori terze.

I campioni in carica da battere sono le ragazze della nazionale degli Stati Uniti. La nuova nazionale campione verrà incoronata domenica 7 luglio a Lione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nazionale di calcio femminile ai Mondiali: Sara Gama protagonista

L’Italia sembra poter dire la sua e puntare molto in alto, conquistata una qualificazione che mancava da vent’anni. Se dunque volete seguire il percorso delle azzurre ecco alcune informazioni utili per questa coppa del mondo femminile di calcio 2019.

Se vuoi restare aggiornata sui più importanti eventi sportivi del momento CLICCA QUI!

Coppa del mondo femminile calcio 2019 calendario

Ecco gli appuntamenti di cui tenere conto per seguire questi mondiali di calcio femminili, tutte le gare a partire dalla fase a gironi e fino all’attesa finale di Lione.

Scopriamo insieme il calendario nel dettaglio:

FASE A GIRONI

Venerdì 7 giugno

Gruppo A: Francia – Sud Corea 4-0 (Parigi)

Sabato 8 giugno

Gruppo A: Norvegia – Nigeria 3-0 (Reims)

Gruppo B: Spagna – Sud Africa 3-1 (Le Havre)

Gruppo B: Germania – Cina 1-0 (Rennes)

Domenica 9 giugno

Gruppo C: Australia – Italia 1-2 (Valenciennes)

Gruppo C: Brasile – Giamaica 3-0 (Grenoble)

Gruppo D: Inghilterra – Scozia 2-1 (Nizza)

Lunedì 10 giugno

Gruppo D: Argentina – Giappone 0-0 (Parigi)

Gruppo E: Canada – Camerun 1-0 (Montpellier)

Martedì 11 giugno

Gruppo E: Nuova Zelanda – Olanda 0-1 (Le Havre)

Gruppo F: Cile – Svezia 0-2 (Rennes)

Gruppo F: Stati Uniti – Tailandia 13-0 (Reims)

Mercoledì 12 giugno

Gruppo A: Nigeria – Sud Corea 2-0 (Grenoble)

Gruppo B: Germania – Spagna 1-0 (Valenciennes)

Gruppo A: Francia – Norvegia 2-1 (Nizza)

Giovedì 13 giugno

Gruppo C: Australia – Brasile 3-2 (Montpellier)

Gruppo B: Sud Africa – Cina 0-1 (Parigi)

Venerdì 14 giugno

Group D: Giappone – Scozia 2-0 (Rennes)

Gruppo D: Inghilterra – Argentina 1-0 (Le Havre)

Gruppo C: Giamaica – Italia 0-5 (Reims)

Sabato 15 giugno

Gruppo E: Olanda – Camerun 3-1 (Valenciennes)

Gruppo E: Canada – Nuova Zelanda 2-0 (Grenoble)

Domenica 16 giugno

Gruppo F: Stati Uniti – Cile 3-0 (Parigi)

Gruppo F: Svezia – Tailandia 5-1 (Nizza)

Lunedì 17 giugno

Gruppo B: Cina – Spagna (18:00, Le Havre)

Gruppo B: Sud Africa – Germania (18:00, Montpellier)

Gruppo A: Nigeria – Francia (21:00, Rennes)

Gruppo A: Sud Korea – Norvegia (21:00, Reims)

Tuesday 18 giugno

Gruppo C: Giamaica – Australia (21:00, Grenoble)

Gruppo C: Italia – Brasile (21:00, Valenciennes)

Mercoledì 19 giugno

Gruppo D: Giappone – Inghilterra (21:00, Nizza)

Gruppo D: Scozia – Argentina (21:00, Parigi)

Thursday 20 giugno

Gruppo E: Camerun – Nuova Zelanda (18:00, Montpellier)

Gruppo E: Olanda – Canada (18:00, Reims)

Gruppo F: Svezia – Stati (21:00, Le Havre)

Gruppo F: Tailandia – Cile (21:00, Rennes)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sara Gama chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale:

Sabato 22 giugno

38: 1B – 3A/C/D (15:00, Grenoble)

37: A2 – C2 (18:30, Nizza)

Domenica 23 giugno

39: 1D – 3B/E/F (17:30, Valenciennes)

40: 1A – 3C/D/E (21:00, Le Havre)

Lunedì 24 giugno

41: 2B – 2F (18:00, Reims)

42: 1F – 2E (21:00, Parigi)

Martedì 25 giugno

43: 1C – 3A/B/F (18:00, Montpellier)

44: 1E – 2D (21:00, Rennes)

Quarti di finale:

Giovedì 27 giugno

45: V37 – V39 (21:00, Le Havre)

Venerdì 28 giugno

46: V40 – V41 (21:00, Parigi)

Sabato 29 giugno

47: V43 – V44 (15:00, Valenciennes)

48: V38 – V42 (18:30, Rennes)

Semifinali:

Martedì 2 luglio

49: V45 – V46 (21:00, Lione)

Mercoledì 3 luglio

50: V47 – V48 (21:00, Lione)

Finale per il terzo posto:

Sabato 6 luglio (17:00, Nizza)

Finale:

Domenica 7 luglio (17:00, Lione)

Coppa del mondo femminile calcio 2019 biglietti

La vendita dei pacchetti della biglietteria del Mondiale Femminile FIFA è iniziata venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 15.

Inizialmente il prezzo dei pacchetti partiva da 25 euro e consentiva di assistere a 3 incontri in uno degli stadi tra Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nizza, Parigi, Reims, Rennes and Valenciennes. Sono stati messi in vendita oltre un milione di biglietti, acquistabili

sul sito della FIFA al seguente link:

https://www.fifa.com/womensworldcup/organisation/ticketing/

Tra il 10 e il 23 dicembre sono poi stati messi in prevendita i biglietti per i singoli incontri e, a partire dal 7 marzo, si è dato il via alla vendita libera.

I costi dei biglietti sono tanti basati su 4 diverse categorie di prezzo. Per la fase a gironi le fasce erano così stabilite tra i 30 e i nove euro mentre, per le fasi a eliminazione diretta si va dai 49 ai 13 euro. I quarti di finale in particolare avranno prezzi tra i 57 e i 15 euro.

Dalla Francia fanno sapere che sono già stati venduti oltre il 70% dei biglietti, pari a circa 940 mila biglietti venduti su 1,3 disponibili.

Coppa del mondo femminile calcio 2019 tv

Dove sintonizzare la nostra tv per seguire il percorso delle azzurre?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carolina Morace: carriera e successi dell’allenatore del Milan

Tutte le sfide della nazionale italiana saranno trasmesse in chiaro da Rai Sport e su Sky Sport Mondiali. La tv satellitare ha dedicato a questo importante mondiale femminile un canale, pensato per trasmettere live 37 dei 52 incontri totali della rassegna.

I diritti per le 15 migliori partite del torneo sono infatti di competenza esclusiva della Rai e saranno quindi visibili in chiaro da tutti i tifosi azzurri.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI