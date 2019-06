Temptation Island Vip: matrimonio e figlio in arrivo per una coppia. La proposta era arrivata durante il falò di confronto ma la reazione di lei spiazzò tutti.

Matrimonio e figlio in arrivo per una coppia protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip. Sabato scorso, infatti, hanno pronunciato il fatidico sì Fabio Esposito e Marcella Esposito la cui esperienza nel programma dell’amore condotto da Simona Ventura, tuttavia, fu estremamente breve. I due, infatti, lasciarono il villaggio al termine della prima puntata. Fabio Esposito, sicurissimo dell’amore per la compagna, le chiese di sposarlo davanti alle telecamere. La reazione di lei non fu quella che il pubblico si aspettava, ma a distanza di mesi, i fiori d’arancio sono arrivati.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island Vip: Fabio Esposito e Marcella Esposito si sono sposati

Ad annunciare il matrimonio di Fabio Esposito e Marcella Esposito è stato Gabriele Parpiglia che ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo anche dei sentiti auguri. “Sposi e futuri genitori, Auguri a Fabio e Marcella“, ha scritto il giornalista. Per la coppia che condivide vita privata e lavoro, dunque, è arrivato il finale da favola che in molti si aspettavano.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island 2019, prima puntata il 24 giugno con il primo falò

“Sono innamorato di lei più di quanto pensassi. Voglio chiederle di sposarmi. Mio figlio di 10 anni mi ha detto di tornare con Marcella. Ho portato questa scatolina di nascosto”, erano state le parole di Fabio a cui Marcella aveva reagito così – “Non sono per nulla contenta di quello che hai fatto, ovviamente usciamo insieme ma sono arrabbiatissima. Non dormiamo nemmeno insieme, è meglio”. Tutto, però, è andato come voleva Fabio. Dopo alcuni mesi, la coppia ha pronunciato il fatidico sì e aspetta un figlio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI