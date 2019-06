Temptation Island 2019: una coppia si è detta addio dopo 4 ore. I commento di Maria De Filippi: “sono rimasta scioccata”.

La prima puntata di Temptation Island 2019 andrà in onda unedì 24 giugno. Durante il primo appuntamento con il programma dell’amore condotto da Filippo Biscigia ci sarà il primo confronto che si concluderà con la rottura di una coppia. Una situazione surreale che non si aspettava nessuno come ha spiegato Maria De Filippi.

Temptation Island 2019, una coppia si dice addio dopo 4 ore e Maria De Filippi commenta così

Secondo un’anticipazione riportata in esclusiva da Davide Maggio, durante la prima puntata di Temptation Island 2019, una coppia si dirà addio al termine del falò di confronto. Sul sito Davide Maggio si legge: “Nella prima puntata ci sarà già un falò di confronto, richiesto a gran voce e in maniera lampo (a dispetto della durata della permanenza nei villaggi tradizionalmente pari a 21 giorni). Non sarà l’impossibilità di stare lontani, come accaduto in passato, a portare i piccioncini al cospetto di Filippo Bisciglia ma ben altro… Al termine dell’agitato falò, la coppia si lascerà”.

A confermare le indiscrezioni è Maria De Filippi che, intervistata da Radio Deejay, ha spiegato che una ragazza ha preso subito una sbandata raccontando i dettagli della sua storia. Dopo aver visto il video, il fidanzato sarebbe scoppiato a piangere e avrebbe chiesto il confronto immediato: “Maria ha raccontato a Radio Deejay che a Temptation Island una coppia è scoppiata dopo 4 ore: la fidanzata ha preso subito una sbandata per un tentatore, ha iniziato a raccontare dettagli intimi del rapporto col fidanzato e lui in lacrime. Tutti scioccati, perfino la De Filippi”, si legge su Bitchy.

Le coppie protagoniste di Temptation Island 2019 sono: Vittorio e Katia, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, David e Cristina, Arcangelo e Nunzia. Chi si sarà già detta addio?

