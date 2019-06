Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che ti proporranno per la prima serata odierna i canali in chiaro più seguiti. E’ tempo di palinsesto tv!

Che la settimana televisiva abbia inizio. Che cosa ci proporrà il piccolo schermo questa sera? Scopriamolo insieme proprio qui, su CheDonna.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> LA DONNA DEL GIORNO: Diane Keaton

Consultiamo infatti qui di seguito il palinsesto tv di oggi, dettagliato elenco di tutti i programmi che potremo seguire in prima serata tra i principali canali in chiaro.

Pronte a scegliere ciò che più fa al caso vostro? Buona serata e… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 17 giugno

Rai Uno – Appuntamento al parco (Film)

Un’anziana e vivace vedova americana, residente in un signorile appartamento di un quartiere londinese, si ritrova sommersa dai debiti del marito. Quando incontra nel parco pubblico vicino a casa sua si aggira Donald Horner (Brendan Gleeson), vagabondo anticonformista che da anni vive in armonia con la natura in una modesta capanna da lui stesso costruita, si lascerà sempre più coinvolgere dalla sua esistenza alternativa a tal punto che, quando l’uomo rischierà di perdere la sua casa, la donna si schiererà dalla sua parte in un’agguerrita battaglia legale.

Rai Due – Calcio – Europei Under 21 – Germania Vs Danimarca (Sport)

Proseguono in quel di Udine i Campionati Europei Under 21. Questa volta è il turno di Germania e Danimarca.

Rai Tre – Prima dell’alba (Docureality)

Salvo Sottile racconta il popolo della notte nelle sue più variegate sfaccettature: chi lavora, chi si diverte, chi fa parte div ere e proprie tribù urbane e molto altro ancora. la notte è un universo parallelo tutto da scoprire.