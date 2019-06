Segni zodiacali: il momento ideale per bere un buon caffè. Il parere delle stelle.

Quando si parla di segni zodiacali sono tante le cose che si possono scoprire su di loro e ciò dipende in parte dall’influenza che le stelle hanno su ogni persona e in parte dal carattere o il temperamento di ogni segno. Ci sono cose, infatti, che tendono a restare immutate anche dopo anni o che riemergono in determinati momenti della vita. Volendone conoscere una buffa ma che per alcuni può rivelarsi addirittura utile, oggi dopo aver visto qual è il peccato capitale di ogni segno zodiacale e come reagiscono i segni zodiacali quando sono gelosi, scopriremo qual è il momento della giornata in cui ogni segno dovrebbe bere il caffè. Il caffè è infatti una sorta di rituale da fare non solo per tenersi svegli ma anche e soprattutto per rimettersi in pace con il mondo. C’è chi ama bere quello espresso di corsa al mattino e chi invece ha bisogno di fermarsi a sorseggiarne una versione più lunga. A volte, le abitudini sono così radicate che quasi non ci si rendo conto di ciò che è meglio e così le stelle possono venirci incontro mostrando una via alternativa anche per le cose più piccole. Chi è curioso di scoprire in quale momento della giornata è meglio bere un buon caffè oggi avrà quindi una risposta che sarà ancor più completa controllando anche il profilo dell’ascendente, come sempre in grado di dare informazioni aggiuntive sul modo di essere di ognuno di noi.

Oroscopo: scopri il momento più adatto in cui bere un caffè

Ariete – Al mattino

Seppur sempre di corsa, il tuo momento migliore per un buon caffè è al mattino presto, quando ancora tutti dormono e tu sei già in piedi e pronta a conquistare il mondo. Un caffè al volo da prendere al bar o ancora in casa ti darà l’energia giusta per affrontare ogni sfida con il giusto atteggiamento e tutto rendendo più acuti i tuoi sensi e consentendoti di goderti a pieno l’inizio della giornata, quello ancora ricco di sorprese e di cose nuove da scoprire.

Toro – Durante la pausa

Un caffè da bere durante la pausa dal lavoro è un modo per farti una coccola e mantenerti sveglia e attiva. Da amante delle cose buone sei sicuramente più propensa a prenderlo insieme ad un cioccolatino, in modo da rendere il tuo momento di break ancor più rilassante. Farlo nel bar che ti piace tanto è anche un buon modo per staccare la mente e raccogliere le energie che ti servono fino alla fine della giornata.

Gemelli – A metà mattina

Per te il caffè si rivela più utile a metà mattina, in quel momento in cui l’euforia per il nuovo giorno tende a scemare facendo calare su di te una sorta di noia mista a voglia di andare a dormire. Fermarti per qualche minuto e prendere un caffè è il miglior dono che puoi fare a stessa, sopratutto se scegli di coccolarti un po’ e di optare per qualcosa di goloso come quelli arricchiti con crema di pistacchio o di nocciole. Il tuo sarà un modo per tornare al mondo e riacquistare almeno in parte il buon umore con il quale avevi dato inizio alla giornata e che se assente ti rende una persona poco incline… a tutto.

Cancro – Quando capita

La verità è che non sei una persona che trae energie nuove da una tazzina di caffè. Se ti capita di berlo lo fai ma non sei tra coloro che ne sentono il bisogno o che senza potrebbero morire. Se sei di pessimo umore, per dirla tutta, è difficile che un caffè ti faccia cambiare modalità così come non sei solita prenderlo per restare sveglia visto che dormire è una cosa che ti piace e che fai tutte le volte che puoi. Quindi… scegli pure un momento qualsiasi, ammesso che tu abbia davvero voglia di berne uno, si intende.

Leone – Dopo il lavoro

Quale modo migliore di concludere una lunga giornata lavorativa se non quella di bere un caffè? Prendere questa abitudine ti darà nuova energia quando ne hai più bisogno e ti aiuterà a mettere una sottile linea di confine tra il momento del lavoro e quello dello svago. Inoltre, poterlo bere con dei colleghi sarà un modo per tenere in piedi le relazioni sociali alle quali tieni tanto e tutto in modo semplice e informale, perfetto per confrontarsi e per aprire nuovi spunti da affrontare il giorno dopo. Perché, hey! Abbiamo parlato di linea di confine e dopo il caffè è ora di prendersi una pausa e rilassarsi un po’.

Vergine – Quando sei stanca

A dirla tutta non hai un momento preciso in cui bere il caffè se non quello in cui ti senti particolarmente stanca o demotivata. Farlo ti aiuta infatti a smettere di pensare ai problemi di tutti i giorni, aprendoti la mente e consentendoti di vedere le cose per come stanno davvero. Quindi, ben vengano i caffè con i colleghi o con gli amici purché tu abbia davvero voglia di berne uno. Le modalità con cui lo fai o il momento della giornata, nel tuo caso contano poco.

