Meteo martedì 18 giugno: attesa instabilità pomeridiana

Nella giornata di martedì attese condizioni meteo nel compresso stabili lungo tutta la Penisola. Temporali attesi durante il pomeriggio al nord e sulle zone appenniniche.

Da nord a sud previste condizioni di generale stabilità in questi giorni d’avvio della seconda metà di giugno. Se nella giornata di lunedì in alcune zone appenniniche e del nord si sono verificare delle piogge, domani la situazione resterà uguale con un meteo all’insegna della stabilità fino alle ore pomeridiane quando invece il clima instabile arriverà assieme ad acquazzoni a carattere locale.

Secondo le più recenti previsioni, durante la settimana il tempo si confermerà tipicamente estivo con temperature di leggero aumento e comunque superiori alla media stagionale. Da domenica invece l’anticiclone africano dovrebbe portare punte di calore fino a 40°C o anche di più nelle regioni meridionali.

Le previsioni del 18 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese incontreranno spazi di sereno ampi in mattinata, mentre nelle ore pomeridiana l’instabilità potrebbe crescere in particolare sui rilevi con temporali sparsi ed acquazzoni. Tra la sera e la notte qualche fenomeno sulle Alpi. Altrove cieli tersi o poco nuvolosi.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali clima perlopiù stabile e soleggiato al mattino, mentre al pomeriggio potrebbero verificarsi dei temporali e degli acquazzoni in particolare sulle zone appenniniche. Alla sera la situazione migliorerà con spazi di sereno un po’ ovunque. Sulla Toscana stabilità mattutina con schiarite anche ampie su tutto il territorio. Ombrelli aperti al pomeriggio nell’entroterra. Stabilità altrove. Asciutto ovunque alla sera.

Il cielo al sud

Chi abita al sud e sulle isole dovrà fare i conti con dell’instabilità pomeridiana. Temporali e acquazzoni sono attesi nell’entroterra peninsulare e sulla Sicilia. Fenomeni residui alla sera seppur in esaurimento prima di lasciare spazio a schiarite ampie. Sulla Calabria complessiva stabilità durante la giornata con schiarite ampie alternate a nuvole sparse. Sul rilievi attese locali piogge o temporali nelle ore pomeridiane. Asciutto alla sera su buona parte della regione non fosse per qualche fenomeno sulla Sila.

Le temperature saranno stabili o lieve rialzo sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

