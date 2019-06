Temptation Island 2019 anticipazioni: la prima puntata in onda il 24 giugno con il primo falò. Per una coppia arriva subito il momento del confronto.

L’attesa sta per finire. Mentre in Sardegna continuano le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island, arriva la data della prima puntata insieme a succulente anticipazioni su quello che accadrà. Temptation Island 2019, infatti, regalerà grandi emozioni sin dal primo appuntamento che andrà in onda, in prima serata su canale 5 e salvo uteriori cambiamenti lunedì 24 giugno. Nel corso della prima puntata, infatti, ci sarà già il primo addio con una coppia che non aspetterà altro tempo per il fatidico falò.

Temptation Island 2019, anticipazioni prima puntata: una coppia si lascia dopo il falò di confronto

Grandi colpi di scena ci saranno già nella prima puntata di Temptation Island 2019. Secondo quanto si legge su Davide Maggio, infatti, al termine della prima puntata della nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia, ci sarà il primo confronto. Una coppia, infatti, non aspetterà oltre e lascerà immediatamente il villaggio, a quanto pare, dopo essersi detta addio.

Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, durante la prima puntata, ci sarà il primo falò di confronto, “richiesto a gran voce e in maniera lampo (a dispetto della durata della permanenza nei villaggi tradizionalmente pari a 21 giorni)”. Rispetto a quanto accaduto nelle precedenti edizioni quando i confronti immediati riguardavano coppie che non riuscirano a stare lontane, stavolta i motivi che spingeranno i protagonisti a chiedere il confronto saranno opposti. A quanto pare, infatti, al termine del faò, i due fidanzati si diranno addio. Chi sarà, dunque, la prima coppia a lasciare i villaggio?

