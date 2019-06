Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i pricipali canali in chiaro hanno deciso di proporti per questo sabato sera. Arriva il palinsesto tv!

Prima che la nuova settimana decolli e gli impegni tornino a travolgerci, concediamoci un ultimo mento di divertimento e relax.

Per godere fino all’ultimo istante di questo weekend niente di meglio di una serata davanti la tv. Ma che cosa vedere? Per questa scelta vi aiuterà CheDonna.it.

Come ogni giorno, qui di seguito troverete infantili palinsesto tv completo, dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno.

Scorrilo con noi e scegli l’intrattenimento della tua domenica sera.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto domenica 16 giugno

Rai Uno – Calcio – Europei U21 – Italia Vs Spagna (Sport)

Gli azzurri under21 sfidano la Spagna in questo atteso inizio dei campionati Europei. Per la Nazionale italiana un’occasione veramente speciale quella di poter giocare a Bologna, dinnanzi al proprio pubblico.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 12 – L’ultimo legame (Telefilm)

Nuove indagini per la squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington. I reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines saranno ancora una volta oggetto di incredibili scoperte.

Rai Tre – Report (Inchieste)

Sigfrido Ranucci e la sua squadra scendono ancora una volta in campo con inchieste e approfondimenti sui principali fatti riguardanti politica, economia e società.