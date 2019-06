Un peccato capitale per ogni segno zodiacale

Scopri quale peccato capitale è quello a cui è più incline ogni segno dello zodiaco.

Ognuno di noi ha delle debolezze che possono essere più o meno spiccate. Lati della personalità difficili da decifrare o difetti dei quali ci si vergogna ma che, nonostante tutto, non si riesce a mettere del tutto da parte. Specie dietro determinate pulsioni c’è anche l’influenza che le stelle esercitano sui vari segni zodiacali. Oggi, quindi, dopo aver visto cosa gli altri segni non sopportano delle persone e quali sono i segni zodiacali che si stancano più facilmente in amore, proveremo a giocare un po’, analizzando i vari segni in base ai sette peccati capitali, cercando di capire a quali sono più inclini. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con pulsioni ed emozioni è molto importante controllare anche l’ascendente, in grado di dare un punto di vista che abbracci anche le sfumature di ogni segno zodiacale e non semplicemente la parte più superficiale.

Oroscopo: Il peccato capitale di ogni segno zodiacale

Ariete – L’ira

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che tendono prepotentemente all’ira. Quando qualcosa non va come vorrebbero o si sentono in qualche modo esclusi o fuori posto, cedono alla rabbia come nessun altro, esplodendo letteralmente fino ad arrivare a dire o fare cose delle quali poi si pentono puntualmente. Per quanto siano anche molto rapidi nel tornare sui propri passi, sono soliti ricascare nel loro errore ogni qual volta se ne presenta l’occasione. La facilità alla rabbia è quindi un aspetto dal quale non riescono proprio a discostarsi e di fondo il peccato capitale al quale sono più inclini.

Toro – La gola

I nativi del Toro sono persone che amano tantissimo mangiare. Il cibo è qualcosa che li appaga e che usano sia per celebrare momenti importanti che per consolarsi in quelli più dolorosi. Si potrebbe dire che la buona cucina, così come anche il bere, facciano parte del loro modo di essere. Certo, tra le altre cose amano anche rilassarsi, dormire e oziare in molti più modi e questo li rende molto propensi anche al peccato della lussuria. La gola, però, resta quello che in assoluto li descrive meglio e che gli calza a pennello, proprio come un abito fatto su misura.

Gemelli – L’accidia

A dirla tutta, i nati sotto il segno dei Gemelli sono affini a più di un peccato capitale e allo stesso tempo non rientrano precisamente in nessuno di questi. Ciò dipende dal fatto che particolarmente volubili non mantengono mai un modus operandi tale da definirli in modo preciso. Volendo proprio scegliere un peccato tra tutti si può dire che quando si sentono particolarmente annoiati tendono all’accidia. Seppur per poco tempo tendono ad ignorare eventuali doveri, cercando di godersi il più possibile la vita e tutto pur sapendo che presto o tardi dovranno fare i conti con tutto ciò che stanno lasciando andare. Un atteggiamento che a volte è difficile comprendere ma che loro sanno vivere a pieno, tanto da renderlo quasi normale se visto attraverso i loro occhi.

Cancro – La superbia

I nativi del Cancro, tra tutti i peccati capitali, protendono per lo più verso la superbia. Sebbene non siano poi così convinti del proprio valore, tendono infatti a mostrarsi sempre un gradino più su degli altri, ergendosi ad esempi da imitare e arrivando a giudicare l’operato altrui. La loro è per lo più una sorta di arma di difesa che mettono in atto per dimostrare a se e al mondo di non essere inferiori a nessuno e di avere vari assi nella manica. Spesso più questo atteggiamento è estremo più è facile intuire quanto siano spaventati dalle cose. Anche facendoglielo notare, però, è difficile che cambino modo di fare e questo perché i primi a cui tendono a mentire sono proprio loro stessi.

Leone – La superbia

Ebbene si, anche i nati sotto il segno del Leone sono persone che tendono alla superbia. Ciò che li porta a questo peccato capitale è però un modo diverso di vedere le cose. Loro sono infatti spinti da una sorta di sicurezza innata verso se stessi e tutto ciò che fanno e la superbia che dimostrano nasce proprio dal sentirsi in qualche modo superiori. Un particolare che non temono di mostrare perché pronti come non mai ad aggredire la vita, amano “spaventare” gli altri, mostrando i denti e tutta la grinta della quale dispongono.

Vergine – L’invidia

I nativi della Vergine, a dirla tutta, si potrebbero considerare inclini sia all’invidia che alla superbia. Volendo scegliere un solo peccato, l’invidia è probabilmente quello che provano più spesso. Ciò dipende dal fatto che sono sempre più propensi a fissare l’attenzione su ciò che hanno gli altri piuttosto che su quanto hanno loro. Allo stesso tempo danno sempre per scontato che chi li circonda ottenga ciò che vuole in modo semplice e questo li spinge a provare invidia, a volte arrivando al punto da non vedere più tante cose belle che invece potrebbero apprezzare. Si tratta di un atteggiamento che spesso e volentieri non riescono a controllare e che possono manifestare anche nelle più piccole cose.

