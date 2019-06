Astrologia: scopri il potere magico di ogni segno zodiacale

Qual è il tuo potere magico conferito dal tuo segno zodiacale? Secondo le stelle ogni segno ha un superpotere, scopri la tua dote.



L’esoterismo è un insieme di credenze relative al mondo invisibile. Secondo i suoi addetti ai lavori, ognuno ha un potere potenziale sul mondo che li circonda al di là di ciò che è scientificamente accettato. E se credessimo nei miracoli della magia? Secondo lo zodiaco, ogni segno ha un potere magico che può esercitare dopo il “risveglio”. Qual’è il tuo?

Oroscopo: scopri il potere magico del tuo segno zodiacale

E se ci permettessimo di sognare che tutti abbiamo un potere magico? Che si tratti di leggere le menti o di comunicare con l’aldilà, le scienze occulte suggeriscono che tutti noi abbiamo il potenziale per sviluppare un potere straordinario. Le stelle hanno parlato: ecco qual’è il superpotere di ogni segno dello zodiaco.

Ariete

L’Ariete ha un’insolita intuizione. Può ricaricare amuleti protettivi, creare talismani magici e il loro slancio viene dalla forza della primavera. Per rivelare tutto il loro potenziale, devono stimolare il loro entusiasmo. Una volta svegli, avranno un potere d’azione straordinario. L’Ariete ha la capacità di comunicare con gli spiriti e di essere in grado di comandarli.

Toro

Sotto la guida di Venere, il Toro è in grado di eseguire azioni potenti. Sono bravi a portare fortuna e a lanciare incantesimi che coinvolgono il denaro. Il loro motore sarà la soddisfazione. Una volta che sentono l’energia, possono creare opportunità vantaggiose per coloro che li circondano.

Gemelli

I gemelli hanno una lucidità extra interessante. Possono moltiplicare l’intelletto di una persona e persino avere doni telepatici. Questo dono sarà stimolato dal potere del loro interesse e concentrazione. Potranno schierare i loro poteri solo in presenza di una persona per la quale avranno molto interesse.

Cancro

Sotto l’influenza della Luna guaritrice, il Cancro è dotato di magia bianca. Ha un forte impatto sulle relazioni amichevoli e amorevoli e saranno in grado di ottenere potenti pozioni. I nativi di questo segno hanno alcuni talenti di medio livello e saranno in grado di predire i destini attraverso segni innocui. Se si sentono sicuri, saranno in grado di raggiungere il loro pieno potenziale.

Leone

I nativi di questo segno sono dotati di una spiritualità non comune. Il loro potere di attrazione influenzerà la notorietà, la celebrità e l’aura. Realizzando il loro potenziale divino, sono in grado di aumentare il loro carisma e raggiungere una soglia di energia senza precedenti.

Vergine

La loro lucidità può aiutarli a compiere miracoli. La Vergine è in grado di dispiegare le sue energie per la guarigione fisica e spirituale. Ha anche doni di telepatia ed è in grado di creare armonia intorno a loro. Il loro potenziale viene stimolato in energia ottimista.

Bilancia

Sotto la guida della bella Venere, la Bilancia ha un enorme potenziale. Ha la capacità di stimolare l’energia e l’armonia del corpo. Agisce per la pace e ha la capacità di attenuare i conflitti con la loro potente aura. Una volta raggiunta l’illuminazione, possono agire da veri mediatori.

Scorpione

Sotto l’influenza di Plutone e Marte, gli Scorpioni hanno incredibili poteri soprannaturali. Sono bravi a manipolare l’energia e sondare le anime. La loro intuizione è infallibile e può essere un baluardo contro gli incantesimi malvagi quando gravitano attorno a loro. Le loro capacità di coping sono straordinarie e provano un impulso mistico quando si sentono in pericolo.

Sagittario

I nativi del segno del Fuoco si irradiano con il loro ottimismo e questa inaudita capacità di trasmetterlo alle anime nel dolore. Sapranno come dispiegare tutto il loro potenziale per eliminare le ondate negative di alcolici e monete. La loro saggezza permetterà loro di accedere alle informazioni dal mondo invisibile.

Capricorno

I Capricorno hanno un’energia organizzativa. Sono dotati di talento per agire in circoli professionali e carriere. I nativi di questo segno possono chiedere consiglio agli antenati con i quali comunicano spesso.

Acquario

I nativi del segno dell’acqua sono fortemente disposti alle scienze occulte. Sono in grado di viaggiare nel tempo con il potere delle loro menti. Sono in grado di rompere cattivi incantesimi, pulire energie e portare guarigione. Il loro pieno potenziale sarà raggiunto una volta recuperata la libertà che vogliono.

Pesci

Con una forte intuizione, i Pesci hanno un forte impatto nel mondo dei sogni. Sono in grado di interpretare i sogni e portare la guida a coloro che li chiedono. La loro forte intuizione li renderà consapevoli degli eventi futuri.

