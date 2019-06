Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri le proposte dei principali canali in chiaro per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Sabato sera casalingo? Niente paura, conio giusto intrattenimento potrai comunque vivere una serata a dir poco perfetta.

CheDonna.it è allora pronta ad aiutarvi nel trovare ciò che fa più al caso vostro. Che ne dite di un bel filmo di uno show all’insegna della risata? La tv sembra avere proposte veramente per tutti i gusti.

Ecco di seguito il palinsesto completo per la prima serata di oggi, un elenco dettagliato dei programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporvi.

Consultatelo con noi e fate la vostra scelta.

Buon sabato sera a tutte!

Stasera in tv: palinsesto sabato 15 giugno

Rai Uno – Signore e signori, Al Bano e Romina Power (Concerto)

Il prestigioso palco dell’Arena di Verona ospita Al Bano e Romina Power che, dopo oltre vent’anni, tornano a esibirsi insieme dal vivo in Italia. In occasione di questa data unica, diversi amici, protagonisti della musica italiana e internazionale, li raggiungeranno sul palcoscenico.

Rai Due – Tutti i segreti della mia famiglia (Film)

Emily ha perso i genitori i. un misterioso incidente stradale. La ragazza conserva dei dubbi su quanto accaduto ma la necessità di prendersi cura dei fratelli minori la spinge a gettarsi il passato alle spalle e trasferirsi in una piccola cittadina della Louisiana. Qui però una serie di strani eventi inizieranno a manifestarsi e i tre fratelli inizieranno ad avere l’impressione di essere osservati.

Rai Tre – Kilimangiaro – Ogni cosa é illuminata (Documentario)

Camila Raznovich e i suoi ospiti ci accompagnano in una nuova e avvincente tappa del loro viaggio attorno al mondo.