Meteo domenica 16 giugno: clima estivo al centro e al sud

Nella giornata di domenica attese condizioni meteo nel complesso stabili e serene sulle regioni del centro e del sud. Qui il caldo si farà sentire ma non in maniera insopportabile. Brutto tempo al nord.

Quando si è appena conclusa la prima metà del mese di giugno l’estate sembra aver già preso il posto della primavera. Ma se nella giornata di sabato l’anticiclone ha concesso una tregua al settentrione e al centro, mentre al sud, in particolare sulla Calabria, come sull’arco alpino sono arrivate delle pioggerelle, domani l’acqua si farà vedere al pomeriggio al nord. Situazione più asciutta al centro-sud.

Secondo le più recenti previsioni durante la prossima settimana il clima tornerà ad essere sereno e soleggiato per merito dell’alta pressione. Qualche instabilità potrebbe verificarsi al nord e in particolare sull’arco alpino con acqua e rovesci e carattere locale.

Le previsioni del 16 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare in mattinata con spazi di sereno ampi alternati a degli addensamenti anche compatti con possibili piogge sull’Appennino. Nelle ore pomeridiane ancora acqua sull’Emilia e le Alpi centro orientali. Stabilità sulle altre zone con schiarite ampie. Alla sera piogge e acquazzoni sulla Pianura Padana. Clima più secco sulle altre aree pur con nubi sparse.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali dell’Italia attese nuvole sparse specialmente tra la Toscana e l’Umbria pur senza fenomeni. Sulle altre regioni clima sereno. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di tempo nel complesso stabile e sereno non fosse per qualche nuvola sull’Abruzzo e l’Alta Toscana. Alla sera ancora clima asciutto sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico con schiarite ampie su tutte le zone.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto in mattinata tempo asciutto e nel complesso soleggiato non fosse per qualche nuvola in particolare su Sicilia e Sardegna. Nelle ore pomeridiane attese piogge ed acquazzoni qua e là sulla Puglia e la Basilicata. Sole in prevalenza sulle altre regioni.Alla sera di nuovo condizioni di meteo instabile a carattere locale, specialmente sulle aree interne peninsulari. Altrove asciutto con spazi di sereno ampi.

Le temperature saranno globalmente in discesa.

