Daniele Dal Moro sbotta sui social: tutto per Martina Nasoni

Daniele Dal Moro sbotta sui social rispondendo alle domande dei followers per difendere l’interesse per Martina Nasoni: “mai detto che…”.

Cosa sta accadendo tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? Dopo il Grande Fratello 2019, diversamente da quanto accaduto nella casa, i due sono sempre più vicini. I gesti social di entrambi documentano un chiaro interesse, ma se i fans più romantici sognano di vederli presto felici e innamorati, c’è anche chi non crede all’interesse di Daniele per Martina al punto da avergli rivolto delle domande scomode di fronte alle quali, schietto come sempre, il veronese ha risposto senza peli sulla lingua.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Daniele Dal Moro difende l’interesse per Martina Nasoni: “mai detto che non mi piace”

Dopo aver trascorso gli utimi giorni insieme partecipando prima a Pomeriggio 5 in seguito al quale Vladimir Luxuria si è lasciata andare ad un’importante rivelazione e poi alla festa del Grande Fratello 2019 dove si sono mostrati insieme mentre si scambiavano un tenero bacio sulla guancia, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono separati per un po’. Mentre Martina è rimasta a Roma per un servizio fotografico, Daniele è tornato a Verona. L’imprenditore veronese ha tuttavia deciso di soddisfare la curiosità dei fans rispondendo a qualche domanda e non sono mancate quelle più scomode su Martina Nasoni.

Potrebbe interessarti anche—>Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, prime parole dopo il GF

Una delle domande a cui Daniele ha deciso di rispondere è stata: “Non ti fa schifo avvicinarti a Martina solo perchè ha vinto?“. La risposta non si è fatta attendere: “caz* sei geniale. Avessi la tua testa l’avrei vinto io il GF. Chapeu (P.P. per ora faccio fatica ad avvicinarmi a casa mia”.

Un altro utente ha invece chiesto: “Tutto d’un tratto ti piace Martina? Ridicolo?” a cui Daniele ha risposto in modo più articolato ribadendo duramente il proprio interesse per la Nasoni – “non mi sembra di aver mai detto che Martina non mi piace, ma ad ogni modo vediamola sotto un altro punto di vista… Facciamo che hai ragione tu! E ti rispondo: sai le cose possono anche cambiare, non si sa mai… Per dirti, una volta io, ad un’oca come te non avrei risposto!”, ha puntualizzato il bel veronese.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI