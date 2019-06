Scopri qual è l’aspetto del tuo carattere che per gli altri segni zodiacali è particolarmente indigesto.

Quando si ha a che fare con gli altri capita facilmente di scontrarsi o di rendersi conto di non essere del tutto apprezzati. Ciò avviene perché si è tendenzialmente diversi e ciò porta ad avere dei punti che non potranno mai e poi mai collimare. Oltre a ciò va considerato che ognuno di noi ha dei lati del carattere che andrebbero smussati e che spesso possono risultare ostici agli altri. Visto che si tratta di aspetti per lo più influenzati dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si stancano più facilmente in amore e qual è il lato hot di ogni segno dello zodiaco, scopriremo qual è l’aspetto caratteriale che gli altri proprio non sopportano di noi e come migliorarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia: scopri che tipo di che donna sei secondo le stelle

Oroscopo: l’aspetto che gli altri segni non sopportano di te

Ariete – Il tuo essere sfacciata

Ebbene si, a volte il tuo modo di porti e la tranquillità con cui aggredisci la vita, ti fanno apparire come una persona sfacciata. Molti, infatti, tendono a sottovalutare il fatto che gran parte delle tue azioni sono dettate dalla sicurezza che hai in te stessa e dalla voglia di vivere che non riesci proprio a contenere e preferiscono vedere solo la punta dell’iceberg. Per risolvere il problema ti basta mostrarti meno espansiva e più riflessiva, in questo modo il tuo essere sfacciata non sarà più percepito allo stesso modo e tu avrai modo di fare più facilmente amicizia.

Toro – Il tuo essere… noiosa

Sebbene tu sia una persona tutt’altro che noiosa, ci sono alcune conoscenze che direbbero il contrario. Ciò dipende in parte dai tuoi gusti personali e dal fatto che tendi a prediligere una serata in casa che in giro a divertirsi. D’altro canto gli altri non conoscono la serenità che si prova nell’avere accanto le persone veramente importanti e sapere che dalla vita non si desidera poi molto altro. Il consiglio delle stelle? Ignorarli e procedere con la tua vita. Ma se proprio ci tieni a far cambiare loro idea, invitali ad una cena e fagli toccare con mano quanto può essere bella una sera tra amici da vivere in serenità. Forse non cambieranno idea ma di sicuro diventeranno più moderati nei tuoi confronti.

Gemelli – Il tuo essere volubile

Diciamocelo, in effetti un po’ volubile sei ed è quindi più che normale che gli altri si accorgano di questo tuo aspetto scegliendo se apprezzarlo o disprezzarlo. Purtroppo ci sono coloro che non sopportano chi cambia spesso idea perché farlo implica il dover rivedere costantemente ogni tipo di cosa. Per fortuna, tu sai gestire alla grande il tuo modo di essere e tutto senza gravare sugli altri. Posto che chi ti conosce davvero ti apprezza anche per quelli che possono considerarsi dei difetti, se proprio vuoi conquistare crediti dagli altri ti basta mostrare meno di te e limitarti a fargli credere ciò che preferiscono. Sicura, però, che ne valga la pena?

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in particolare, sull’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Il tuo essere infantile

Per molte persone il tuo più grande difetto è quello di essere infantile. Il tuo non accettare le critiche, mettere sempre il broncio e mostrarti alterata quando qualcuno ti dice qualcosa che non è di tuo gradimento vengono percepiti dagli altri come una forma di immaturità e tutto perché spesso sono semplicemente abituati ad agire senza chiedersi come stanno. Detto ciò, se vuoi attirare consensi dovrai imparare a mostrarti più elastica di fronte alle critiche, dimostrando che puoi sempre cambiare e che di basta deciderlo di farlo per mettere in pratica quando pensato.

Leone – Il tuo essere intraprendente

A volte sei così attiva che gli altri possono percepire questo tuo modo di essere come di troppo. Ciò avviene quando decidi di sperimentare qualcosa senza interpellare nessuno o quando cerchi di gestire la vita degli altri senza che loro te lo abbiano chiesto. Purtroppo si tratta di un’immagine di te che fatica a venir meno e per far si che gli altri cambino idea ci sarà molto da lavorare. L’alternativa? Dimostrare che hai ragione di agire come fai perché a parlare ci sono sempre i risultati. Attenzione, però, potresti non riuscire a convincere tutti.

Vergine – Il tuo essere rigida

Se c’è una cosa che caratterialmente non ti manca questa è la rigidità. Precisa come poche sei infatti poco incline al cambiamento, così quando questo ti si pone dinanzi finisci con lo starci male, chiudendoti e mostrando a tutti il tuo malumore. Questo fa si che gli altri si chiudano a loro volta, trovando eccessiva la tua reazione ed etichettandoti appunto come “rigida”. Per fortuna c’è sempre modo di rimediare e basterà mostrarsi più propensa all’ascolto e alla sperimentazione per ottenere pareri diversi. Certo, questo significa mettersi in gioco in un modo che forse ti spaventa. Ma a volte le cose più belle arrivano proprio da ciò che temiamo. Non è sempre meglio provare?

Clicca su successivo