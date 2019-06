Attenzione a questi 5 segni dello zodiaco, potrebbero nascondere una doppia personalità.

È sempre molto difficile identificare gli ipocriti con le loro doppie facce. Cercando di raggiungere i propri fini, si adattano abilmente a tutte le situazioni. Essendo generalmente falsi, possono odiarti profondamente dentro di loro, ma sorriderti non appena ti incrociano. Per aiutarti a identificarli, gli astrologi dicono che le persone nate sotto certi segni hanno più probabilità di avere una doppia faccia.

5 Segni zodiacali che hanno una doppia faccia

1. Gemelli



I nativi dei Gemelli possono spesso cambiare la loro opinione e il loro punto di vista secondo ciò che vogliono. Spesso vogliono anche apparire migliori di quello che sono realmente. Quindi diffamare e persino ingannare fa parte della loro natura.

Ovviamente non tutti i Gemelli hanno una doppia faccia, ma quelli che usano le loro eccellenti capacità comunicative in modo tossico, possono diffondere pettegolezzi, a volte bugie, sulle persone e sparlare dei loro amici, e allo stesso tempo negare le loro parole. Inoltre, possono inventare storie su se stessi da usare per ottenere la simpatia e la fiducia degli altri.

2. Bilancia

Il segno della Bilancia può dire qualcosa di completamente opposto a ciò che ha detto pochi minuti prima. Si adatta a tutte le situazioni, come un camaleonte, mettendo i suoi interessi egoistici sopra ogni altra cosa.

I nativi della Bilancia hanno un problema con i segreti, non riescono a stare zitti. Quando gli riveli un segreto, moriranno dalla voglia di condividerlo con qualcun altro. Potrebbero promettere che non lo riveleranno a nessuno, ma sapere che hanno un segreto li roderà non potranno sopportare di tenerlo per sé.

3. Cancro

I nativi del Cancro non sono ipocriti ma bizzarri. Possono davvero amarti oggi e disprezzarti il ​​giorno dopo. E quando fingono, può essere molto palese e tutti lo noteranno. In questo ambito, il cancro non è astuto.

D’altra parte, il Cancro non cerca mai deliberatamente di diffondere voci, desidera essere pienamente consapevole di ciò che esce dalla sua bocca. Tuttavia, possono condividere molte cose sulla vita degli altri, che possono farli cadere in un doppio discorso.

4. Toro

Le persone nate sotto il segno del Toro hanno due facce perché vogliono sempre mostrarsi nella loro veste migliore. I nativi di questo segno esprimono raramente la propria opinione per non rovinare l’umore di nessuno. Questi sono il tipo di persone a cui piace compiacere gli altri.

La doppia faccia del Toro può essere spiegata dal fatto che possono assumere una posizione diplomatica per sfuggire alle situazioni delicate.

5. Acquario

I nativi dell’Acquario sono buoni ipocriti. A loro non piacciono le liti e i conflitti, quindi affronteranno le dispute. Spesso, non avendo idea di cosa vogliono, possono scegliere di fingere di non offendere gli altri.

Gli acquari sono troppo indifferenti per sbagliare, semplicemente non gli importa. Non sono né reali né falsi, in realtà sono una parte di mezzo. Fanno ciò che il loro cuore dice loro, ma di solito sono freddi e distaccati. Persino i loro amici e familiari non conoscono la loro vera faccia.

