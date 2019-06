Temptation Island sta per iniziare e nel cast ci saranno anche alcuni tentatori famosi, ecco di chi si tratta

Ormai siamo agli sgoccioli e tra poche settimana inizierà il programma più atteso dell’estate. Le riprese di Temptation Island sono già iniziate e le 6 coppie sono pronte a mettere alla prova le loro relazioni. Il programma dovrebbe iniziare il 24 giugno e i protagonisti di questa nuova edizione saranno: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.

Mentre nel cast dei tentatori di Temptation Island ci sarà anche qualche volto noto proveniente da Uomini e Donne. Ma di chi si tratta? A Rivelarlo ci ha pensato Raffaella Mennoia, una dell’autrici del dating show di Canale 5

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island: tra i senatori alcuni personaggi famosi

Nel cast dei tentatori di Temptation Island ci sarà qualche volto famoso, lo ha svelato Raffaella Mannoia in un’intervista rilasciata per il magazine Uomini e Donne. Tuttavia a rivelare i nomi dei partecipanti è stato un account Instagram gestito da alcuni fan del programma che hanno fatto un’accurata ricerca.

Ecco cosa ha rivelato il profilo: “Dopo la soffiata di Raffaella Mennoia in merito alla possibilità che vi siano volti noti al pubblico di Uomini e Donne tra i tentatori, abbiamo messo in moto il nostro fiuto per l’anteprima e fatto una verifica sulle attività Instagram dei protagonisti dell’ultima stagione, guardano nello specifico ai troni di Teresa, Mara, Giulia ed Angela, sbirciando i profili di una dozzina di corteggiatori usciti in esterna: Antonio Moriconi, Federico Rubini, Giovanni Cuocci, Rodolfo Salemi, Pierpaolo Pretelli, Kevin Basili, Davide Di Geso, Fabrizio Baldassarre, Luca Daffrè, Alessandro Vannucci, Flavio Barattucci e Giulio Raselli, escludendo naturalmente dalla ricerca i vari Andrea Dal Corso, Manuel Galiano e Alessio Campoli, scelte ed attualmente fidanzati delle rispettive troniste. Tra questi sembrerebbero avere il profilo fermo in diversi: Kevin Basili (ex corteggiatore di Teresa), Rodolfo Salemi (ex corteggiatore di Mara), Giulio Raselli, Flavio Barattucci e Alessandro Vannucci (ex corteggiatori di Giulia)”. Non ci resta che aspettare e scoprire chi veramente ne farà parte!

Leggi anche >>> Temptation Island 2019, data d’inizio e come seguirlo in tv

Leggi anche >>> Ciao Darwin, le indagini: la piscina non era a norma – Video

Leggi anche >>> Temptation Island 2019: ecco tutte le coppie, foto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI