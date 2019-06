Taylor Mega si rivela ai fan con un post su Instagram: “Sono bisessuale, ma non lo dico solo perché fa figo, ho avuto esperienze con donne” – VIDEO

La ex naufraga Taylor Mega si rivela ai suoi followers con un post in cui afferma tranquillamente al sua bisessualità. Taylor ha così espresso il suo pensiero: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza.”

Al momento però di Taylor Mega conosciamo solo relazioni con uomini, anche piuttosto celebri. Aspetteremo la prossima “vittima” che cadrà tra le braccia della bella Taylor, magari sarà la volta di una donna.

