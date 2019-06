Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata di oggi, elenco dettagliato dei programmi che ti proporranno i principali canali in chiaro.

Ultimi sforzi e poi sarà finalmente… weekend!

Come pensate di inaugurare il finesettimana? Se state valutando una tranquilla serata casalinga, magari in compagnia di un bel film o di uno show, CheDonna.it ha quel che vi serve per finalizzare l’organizzazione di questa venerdì sera.

Arriva il palinsesto televisivo della prima serata di oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bradley Cooper chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Qui di seguito troverete infatti un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro vi proporranno questa sera. Scorretelo con noi e scegliete poi ciò che più sentirete nelle vostre corde.

Il venerdì sera può finalmente avere inizio!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 14 giugno

Rai Uno – Ballata per Genova (Evento)

A 10 mesi dalla tragedia di Ponte Morandi va in scena una serata fatta di parole, suoni, danza, momenti di riflessione e divertimento. La conduzione sarà una collaborazione tra più presentatori che si alterneranno sul palco (Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo, Lorella Cuccarini) assieme alle grandi voci della musica italiana: Laura Pausini, Biagio Antonacci, Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie.

Rai Due – Doppio ricatto, doppio inganno (Film)

La vita di Jessica va complicandosi sempre più. Innanzi tutto c’è la battaglia legale con l’ex marito per la custodia del figlio, poi si aggiunge il ricatto di un manager della sua azienda che minaccia di diffondere un sex tape con lei come protagonista. La sorella gemella Alessandra dovrebbe aiutarla ma in realtà non farà altro che complicare l’inganno.

Rai Tre – Smetto quando voglio – Ad Honorem (Film)

La banda si riunisce per l’ultima volta per affrontare il cattivo piu’ cattivo di sempre, il misterioso Walter Mercurio. Pur di vincere sono disposti a tutto, anche a chiedere l’aiuto di un vecchio nemico, il Murena, con cui dovrebbero evadere da Rebibbia