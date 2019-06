Soffritto: scopri tutti i benefici di questo gustoso mix

Chi sostiene che il soffritto faccia male commette un grande errore. Eliminarlo dalla dieta è infatti sbagliato, nonché poco salutare. Questo perché il miscuglio di prodotti utilizzato per crearlo è ricco di vitamine e antiossidanti.

La dieta mediterranea è stata a più riprese definita come la migliore del mondo per quanto concerne i benefici apportati. I motivi che la rendono così amata e consigliata da dietologi e nutrizionisti sono diversi. Uno dei punti forti che spesso viene omesso dalla lista degli alimenti sani da mangiare assolutamente è proprio il soffritto.

Come deve essere preparato il soffritto sano – L’elemento più importante da cui partire per fare un soffritto gustoso e salutare con cui insaporire pesce, legumi e verdure è l’utilizzo dell’olio rigorosamente EVO.

Perché bisogna inserire il soffritto nella dieta

Secondo uno studio effettuato in Spagna e pubblicato sulla rivista Molecules dagli scienziati della facoltà di Farmacia dell’Università di Barcellona, il soffritto cucinato con olio extravergine non solo esalta i sapori, ma sprigiona anche le sostanze biottive contenute dagli ortaggi che lo compongono, ovvero aglio, cipolla, carota e pomodoro. Questo flusso agevola la capacità del nostro organismo di assimilare vitamine ed antiossidanti.

In pratica, come sostenuto dall’autrice principale della ricerca Rosa Lamuela i meccanismi biochimici della tradizione culinaria mediterranea sono ottimi per la salute.

E’ proprio il mix a rendere il soffritto benefico – Spesso non sono i singoli elementi di un piatto a renderlo salutare, ma proprio il modo in cui vengono preparati e mescolati. Secondo gli studiosi iberici che hanno dato vita ad una vera e propria sperimentazione clinica, per ottenere dei benefici non basta assumere cibi sani. In pratica, gli effetti positivi apportati dalla dieta mediterranea, solitamente non sono replicabili su persone che provengono da aree diverse perché incapaci di cucinare.

Perché il soffritto è benefico – Come dimostrato dallo studio il soffritto a base di olio EVO, cipolla, pomodoro, carote e aglio, libera delle sostanze antiossidanti, modificando a livello chimico le molecole naturali contenute, così da renderle più facilmente assimilabili. Infine, è stato accertato ad esempio che il pomodoro accentua ancor di più le sue proprietà antinfiammatorie se cotto con olio extravergine.

