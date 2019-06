Sara Affi Fella rompe il silenzio: “ecco chi mi ha salvata”

Sara Affi Fella si è raccontata sulle pagine del settimanale Nuovo Tv confessando di essere stata salvata dall’amore del caciatore Francesco Fedato.

Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l’ha travolta dopo la partecipazione a Uomini e Donne. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Sara Affi Fella ha raccontato di aver trascorso un periodo buio e di essere stata salvata dall’amore del fidanzato, il calciatore del Trapani Francesco Fedato.

Sara Affi Fella: “Francesco mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata”

Francesco Fedato è il ragazzo che è riuscito a conquistare il cuore di Sara Affi Fella spingendola a riprendere in mano la propria vita dopo le poemiche che l’avevano travolta: “Mi hanno colpito subito la gentilezza e l’educazione. Un futuro con lui? Ci sono le basi, ma vogliamo goderci la nostra storia con calma. Di sicuro vogliamo stare insieme poi chissà. Stiamo insieme da 5 mesi. Viviamo una mezza convivenza. Io abito in un paesino della Campania, ma sto quasi sempre a Trapani da lui. Nonostante tutto lui si fida di me. Forse all’inizio era un po’ titubante, ma poi mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta, ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata”, ha dichiarato la Affi Fella che recentemente è tornata al centro delle critiche per un tatuaggio cancellato.



Sullo scandalo Uomini e Donne, ha dichiarato: “Perché ho detto quella bugia a Uomini e Donne? Si era presentata l’occasione di partecipare al programma e non ho voluto rifiutare, ma non si fa. Questa esperienza mi ha cambiato tanto: si impara sempre dai propri errori. Grazie a Francesco, alla mia famiglia e alle mie amiche, però, ho ritrovato la serenità che avevo perso. Senza di loro non ce l’avrei mai fatta. […] È stato terribile. Sono stata molto male. La mia testa pensava di tutto. Poi mi è scattato un campanello d’allarme e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo, che mi ha aiutato a capire e a ridimensionare tutto ciò che era accaduto”.

Infine, ha rivelato di avere un sogno: partecipare al Grande Fratello. “Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello, per farmi conoscere meglio”.

