Ornella Muti: condannata per tentata truffa – VIDEO

L’attrice Ornella Muti condannata dalla Cassazione a sei mesi di carcere per tentata truffa e obbligata a pagare una multa di 500 euro per falso – VIDEO

Guai in vista per l’attrice Ornella Muti che si è ritrovata con una condanna pesante sulle spalle: la Cassazione, infatti, ha condannato l’attrice a sei mesi di carcere per tentata truffa aggravata.

In più, la Muti dovrà pagare una multa di 500 euro per aver dichiarato il falso. L’attrice è stata accusata per avere cancellato uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone, nel dicembre del 2010, con la scusa di essere malata, Tuttavia, era stata scoperta a una cena di gala in Russia!

