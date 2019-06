Meteo sabato 15 giugno: sereno ovunque, ma caldo in calo

Nella giornata di sabato attese condizioni climatiche stabili e soleggiate da nord a sud per merito dell’alta pressione. Da domenica caldo africano e afa in calo.

Dopo gli effetti dell’anticiclone che hanno portato sul territorio temperature fino a 40 °C, il meteo ha cominciato a subire una leggera variazione. Se questo venerdì abbiamo avuto ancora cieli sereni un po’ ovunque e ancora tanto caldo, da domani la situazione cambierà leggermente con il termometro in leggera discesa su tutto il territorio, e in particolare nella giornata di domenica. Sabato tra l’altro, potrebbero verificarsi delle piogge a carattere locale sulla Liguria, l’arco alpino e i rilievi della Calabria.

Per quanto concerne le recenti previsioni per il weekend, il tempo dovrebbe restare bello e stabile, con temperature in discesa sulla Sicilia, la Calabria e la Puglia. La tendenza, poi, sarà di un caldo comunque gradevole su tutta l’Italia.

Le previsioni del 15 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno un clima in prevalenza stabile malgrado il rischio di acqua sulla Liguria e le Alpi. Nelle ore pomeridiane i fenomeni potrebbero allargarsi alle aree pedemontane e prealpine fino alla sera. Asciutto altrove pur con molte nuvole sparse.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali nuvolosità diffusa in mattinata pur senza fenomeni. Al pomeriggio invece non sono da escludere acquazzoni a carattere locale specialmente sugli Appennini. Clima asciutto alla sera e alla notte con maggiori schiarite. Sulla Toscana complessiva stabilità malgrado la forte presenza di nuvole nella giornata di sabato un po’ ovunque pur senza fenomeni importanti. Spazi di sereno ampi sono attesi la domenica sia al mattino, sia al pomeriggio. Cielo sereno alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto meteo asciutto nonostante un’importante nuvolosità di passaggio specialmente durante il giorno. Spazi di sereno via via più ampi a partire dalla sera. Sulla Calabria nuvole a tratti il sabato su buona parte della regione. Probabili piogge attese sulla Sila. Cieli con nubi qua e là pure la domenica con piogge attese nell’entroterra. Clima asciutto alla sera.

Le temperature minime saranno in salita, le massime invece in discesa specialmente sul versante tirrenico e le isole.

