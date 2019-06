Scopri cosa avviene nel tuo organismo se bevi latte di cocco tutti i giorni.

Il latte di cocco è sempre più noto per le sue numerose proprietà benefiche e per il sapore gradevole che lo rende un alimento perfetto non solo da consumare al mattino ma anche e soprattutto per arricchire svariate ricette andando dalle dolci alle salate. Noto anche per essere un vero alleato della bellezza, il latte di cocco è buono da bere e fa bene alla salute, rivelandosi a tutti gli effetti un alimento prezioso e da inserire nell’alimentazione di tutti i giorni.

Visto che sempre più persone sono solite consumarlo a colazione, assumendolo quindi tutti i giorni, proviamo a scoprire quali sono gli effetti benefici che da nel lungo tempo.

Latte di cocco: cosa accade se lo si beve tutti i giorni

È indubbio che il latte di cocco (da non confondere con l’acqua di cocco) sia un alimento prezioso al punto da essersi aggiudicato il soprannome di cibo degli Dei e di super food. Grazie alle sue tante proprietà si rivela infatti un vero elisir per la salute, apportando svariati benefici dei quali i più importanti sono:

Rende più giovani: Questo è dovuto alla presenza di di citochine e acido laurico che, tra le altre cose, rendono la pelle più elastica dando al volto un aspetto più luminoso.

Idrata i tessuti: Il latte di cocco è un idratante naturale sia da bere che da applicare sulla pelle. Assumerlo ogni giorno garantisce la giusta dose di idratazione all’organismo che, in questo modo, lavorerà meglio.

Fa perdere peso: Con poche calorie e grazie alla presenza di pochi grassi del tutto privi di colesterolo, il latte di cocco aiuta a mantenersi sazie, soddisfa il palato e si rivela un vero aiuto per chi sta affrontando una dieta.

Regola gli zuccheri nel sangue: Grazie al magnesio che contiene, il latte di cocco aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Fa bene al cuore: Bere latte di cocco tutti i giorni mantiene il cuore in forma. Ciò avviene per via dei grassi buoni che contiene e che tendono a rendere liberi i vasi sanguigni.

Fa bene anche al cervello: Il magnesio ed il calcio che contiene naturalmente fanno bene alle cellule nervose che con la sua assunzione si mantengono sane e rilassate.

Nota bene: Affinché resti un alimento sano è bene imparare a scegliere il latte di cocco. Se lo si acquista già fatto si dovrebbe infatti scegliere sempre di tipo biologico e senza zuccheri aggiunti. Meno ingredienti ci sono, meglio è.

Ovviamente, il latte di cocco si può realizzare anche a casa e per farlo bisogna partire dalla polpa del cocco. È importante non confondere il latte di cocco con l’acqua di cocco che è quella contenuta all’interno della noce e che pur avendo anch’essa proprietà benefiche non è latte.

Sebbene il cocco non abbia effetti collaterali noti, bisogna evitarlo o chiedere un parere al proprio medico in caso di problemi intestinali e di allergia al nichel o alla frutta secca in generale.

