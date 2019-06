Scopri quali sono i segni zodiacali che si stancano facilmente del partner e quali tendono a restare anche per sempre.

Quando si vive un rapporto a due le dinamiche sono tante e la possibilità di stancarsi dell’altra persona non va mai sottovalutata. Ciò può accadere per differenze caratteriali, per la scarsa qualità del tempo passato insieme o perché semplicemente si riscopre disinnamorati della persona che si pensava di poter amare per sempre. Quella di stancare il partner è una delle paure più grandi di chi si innamora ed inizia a sognare la vita a due. Benché ogni persona sia diversa dalle altre, le stelle possono indicarci quali sono quelle più portate a guardarsi altrove in cerca di qualcosa di diverso e quali, invece, restano ad ogni costo pur di fare andare il rapporto a cui tengono. Dopo aver visto in che modo i vari segni dimostrano la gelosia e qual è l’amica perfetta per ogni segno zodiacale, oggi scopriremo quali sono i segni che si stancano più facilmente del partner. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

Oroscopo: I segni che si stancano facilmente del partner e quelli che non si stanano mai

Ariete – Si stancano molto in fretta

Ebbene si, i nati sotto il segno dell’Ariete, tendono a stancarsi molto facilmente del partner. Spesso succede perché quando lo scelgono lo fanno più sull’onda dell’entusiasmo che perché realmente convinti, altre perché sono così pretenziosi da veder facilmente disilluse le loro aspettative ed altre ancora perché, più semplicemente, esattamente come non riescono a stare fermi nello stesso posto anche in amore hanno bisogno di variare. Stare con loro significa doversi rinnovare di continuo, sperando sempre di indovinare i loro gusti. Divertirli e rendergli la vita più accesa sono requisiti che quasi pretendono ed in loro assenza trovano normale stancarsi. Attenzione a sceglierli, quindi perché se si ama una vita tranquilla, con loro sarà molto difficile ottenerla.

Toro – Si stancano difficilmente

I nativi del Toro non sono persone che si stancano facilmente, quando ciò accade, però, non c’è modo di rimediare e la rottura sarà praticamente eterna. Fino ad allora, se si sa come stargli accanto la durata della storia è praticamente assicurata. I Toro, infatti, tendono a legarsi particolarmente alla persona con cui stanno e più va avanti la storia più la considerano parte della famiglia, per loro molto importante. Con loro non si corre il rischio di doversi inventare strategie sempre nuove perché amano la routine e le cose semplici dei rapporti. Una sera insieme alla persona che amano e qualche amico fidato per loro è segno di felicità. Perfetti se si amano le stesse cose e si cerca qualcuno con cui condividerle.

Gemelli – Si stancano presto

Bisogna ammetterlo, i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone volubili e sempre pronte a cambiare punto di vista, anche sulle persone alle quali scelgono di accompagnarsi. Per non stancarsi mai hanno quindi bisogno di qualcuno che sappia intrattenerli e rendergli la vita sempre un po’ speciale. Sensibili e amanti della buona compagnia si affezionano presto ma se sentono che gli manca qualcosa sanno come astrarsi da una storia anche importante al fine di seguire i propri sogni. Per stare con loro è indispensabile avere molta inventiva e saper convivere con gli alti e bassi che li contraddistinguono praticamente sotto ogni aspetto.

Cancro – Si stancano raramente

I nativi del Cancro sono romantici e abitudinari e questo fa si che i loro rapporti tendano a durare. A meno di non scoprire tradimenti o situazioni per loro intollerabili non sono soliti stancarsi al punto da chiudere una storia. Al massimo possono avere dei periodi di pigrizia nei quali possono apparire svogliati e un po’ di stanti. Si tratta però di momenti passeggeri dopo i quali tendono a tornare quelli di sempre. Stare con loro significa iniziare qualcosa di duraturo e improntato ad un futuro insieme. Perché romantici come sono presto o tardi desidereranno di fare quel passo avanti che può essere la convivenza o il matrimonio.

Leone – Si stancano in base alle circostanze

I nati sotto il segno del Leone non hanno una statistica ben definita quando si parla di storie d’amore. Possono stancarsi in fretta come mostrarsi resistenti anche alle scosse più grandi. Il tutto dipende dai sentimenti che provano per l’altra persona e dal rapporto che hanno. Se sono felici, si sentono al centro dell’attenzione e reputano il rapporto in qualche modo speciale, stare con loro sarà una garanzia. Al contrario non tarderanno a manifestare la propria insofferenza che trasformeranno in azione solo se dall’altra parte si scontreranno con l’indifferenza. Persone perfette per chi ama vivere ogni giorno come fosse una sfida ma senza l’ansia di poter perdere da un momento all’altro la persona amata.

Vergine – Si stancano facilmente a meno di non essere presi

I nativi della Vergine sono persone che dalla vita cercano stabilità. Allo stesso tempo, però, amano prendersi i propri spazi per divertirsi e godersi la vita. In amore tutto ciò coincide con una tendenza a stancarsi presto che viene però a sparire quando si sentono sentimentalmente coinvolti dall’altra persona. Per far si che la storia sia duratura è quindi importante dare un po’ di sale alla loro vita altrimenti troppo prevedibile ma al contempo è importante farlo con controllo, in modo da non farli sentire spaesati. È bene, infatti ricordare, che si tratta di un segno abitudinario che vede le novità quasi come un pericolo e che per questo, quando si sente appagato tende a mantenere tutto come sta, partner compreso.

