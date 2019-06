Enrico e Audrey, scoppia la passione: beccati insieme alla festa del GF

Questa ultima edizione del Grande Fratello ha relato molte soddisfazioni dal punto di vista sentimentale infatti sia dentro che fuori la casa sono nate molte coppia: Gennaro e Francesca per esempio ma anche Daniele e Martina, per non parlare di Kiko e Ambra.

Tuttavia adesso sembra che sia nata una nuova coppia: stiamo parlando di Enrico Contarin e Audrey Chabloz. Il primo dubbio su una loro possibile frequentazione si è presentato a causa di una da alcune Stories pubblicate su Instagram da alcuni gieffini nelle quali si notava una particolare intesa tra i due. Ma adesso a confermare le voci ci ha pensato Barbara D’Urso

Enrico e Audrey: Barbara D’Urso rivela “è nata una nuova coppia”

Durante la diretta di pomeriggio Cinque andata in onda poco fa in diretta, Barbara D’Urso ha rivelato un groppo scoop. Stando a quanto svelato dalla conduttrice Enrico e Audrey ci sarebbe molto di più che una semplice amicizia ed infatti ieri durante la festa del Grande Fratello è accaduto qualcosa di inaspettato “C’era Enrico con una ragazza e gli ho detto Enrico cosa mano con mano con questa ragazza? E lui mi ha detto ma perché noi stiamo per fidanzarci.” Poi ha proseguito: “E allora gli ho detto ‘Erico sei sicuro?’ Poi io a lei ho detto ‘Guarda che se ti fidanzi con Enrico è un bel ragazzo’ e lei ha detto ‘Si si mi piace’.

Barbara ha racconto di aver chiesto una prova di questo innamoramento: “Ella si è avventata su Enrico e alla fine il rossetto di questa ragazza era sugli occhi di Enrico’ poi si sono presi mano per la mano e sono andati via insieme”

Dopo aver raccontato la storia la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto entrare in studio Audrey e gli ha chiesto se si fosse veramente formata una nuova coppia, tuttavia entrambi hanno affermato che è ancora presto per dirlo. Contemporaneamente Kiko Nalli, anche lui in studio insieme ad Ambra, ha rivelato che questa sera loro quattro andranno a cena insieme

