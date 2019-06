Ciao Darwin, continuano le indagini della procura, secondo quanto dichiarato dai pm la piscina del Genodrome non era a norma. Tutto in un video

Ciao Darwin è senza ombra di dubbio uno dei programmi che più affascina il pubblico italiano tuttavia quest’anno non è stato uno dei migliori per lo show, sopratutto a causa dei terribili incidenti che hanno avuto luogo nel famoso gioco dei rulli.

Dopo le diverse denuncie dei concorrenti, che hanno subito lesioni, è intervenuta la Procura di Roma che ha dato il via ad una serie di indagini. Stando a quanto emerso, per i pm la piscina della trasmissione potrebbe non essere a norma, essa infatti sarebbe meno profonda del necessario per assicurare l’esecuzione delle prove in totale sicurezza.

