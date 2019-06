Nicole Mazzocato replica alle parole di Fabio Colloricchio.

Prosegue lo scontro tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato che, dopo le recenti affermazioni del suo ex ha reso noto di essere pronta ad agire per vie legali. Sembra infatti che nonostante la nuova relazione che Colloricchio ha instaurato con Violeta a SuperViventes (l’Isola dei famosi spagnola), la Mazzocato sia ancora un argomento di discussione aperto, tanto da averlo portato a nuove dichiarazioni tra le quali spicca quella di un presunto tradimento, perdonato ma mai dimenticato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Spunta il video in spiaggia hot tra Fabio Colloricchio e Violeta – VIDEO

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo CLICCA QUI!

Nicole Mazzocato minaccia di passare alle vie legali

Si sa, quando gli amori finiscono mantenersi neutrali può essere difficile e lo è ancora di più se uno dei due si ostina a parlare dell’altra anche quando è stato richiesto il contrario.

Così Nicole Mazzocato, al momento impegnata con una nuova storia d’amore, si è trovata a doversi difendere dalle ultime affermazioni del suo ex Fabio Colloricchio che ha raccontato davanti all telecamere di Super Viventes di essere stato tradito da lei e di averla perdonata. Un perdono che però sembrerebbe non sia bastato a mantenere viva la loro storia che è poi naufragata come tutti ben sanno. A queste parole Nicole non ha saputo restare in silenzio, scegliendo di commentarle sul suo account Instagram e facendo sapere di essere pronta ad agire per vie legali in caso di nuove affermazioni non desiderate sul suo conto.

“Da donna quale mi reputo, continuo a non dire nulla perché non mi reputo infame e percbé le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva un karma e da lì non si scappa. Per ogni frase detta in più con il mio nome o per ogni atto compiuto con il mio nome c sarà un legale che risolverà tutto. Ribadisco non so più chi sia questa persona, ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Fabio Colloricchio: nuovo amore sull’isola?

A questo punto bisognerà capire quale sarà la replica di Colloricchio quando verrà a sapere delle parole della sua ex e della minaccia di agire legalmente contro il suo continuo parlare del loro passato. Un passato che evidentemente Nicole preferisce dimenticare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono lasciati: il video annuncio

Uomini e Donne: new entry per Fabio Colloricchio

Uomini e Donne: Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati?