Il ruolo centrale della natura nella crescita del bambino secondo Maria Montessori. Passare molto tempo all’aperto è importantissimo per lo sviluppo psicofisico dei più piccoli.

La natura per Maria Montessori ricopriva un ruolo fondamentale nella crescita del bambino ed ancora ad oggi l’educazione ambientale è qualcosa in grado di completare lo sviluppo emozionale e psicofisico dei piccoli.

Secondo la Montessori, la natura era una meravigliosa maestra per i bambini e per loro fonte di grandi soddisfazioni. Nelle ‘case dei bambini’ montessoriane infatti ella teneva a far sperimentare ai piccoli un ciclo completo della nascita di una pianta e per questo li occupava nella cura dell’orto e la natura diventava uno strumento didattico senza eguali. Osservando le forme di una foglia o di un ramo i bambini imparavano la geometria per esempio.

Metodo Montessori: la natura come strumento didattico

Un bel giardino, un bosco, un campo di grano o una pineta, per Maria Montessori rappresentavano una ‘scuola all’aperto’ in grado di fornire ai bambini tutti gli stimoli e gli strumenti didattici per imparare, per sviluppare il loro mondo interiore fatto di emozioni e anche quello sensoriale in modo completo. I suoni della natura, il toccare un prato verde, assaggiare un frutto appena colto, sono esperienze che soltanto fuori dalle mura di un edificio si possono fare.

Dalla natura il bambino impara la pazienza di attendere che un fiore nasca, il rispetto per le creature più deboli e delicate, come un piccolo insetto o una piantina, insomma i piccoli comprendono di far parte di un cosmo fatto di tanti elementi e con esso imparano a fluire.

Sono molte le scuole montessoriane esistenti al mondo e anche in Italia, e se non avete la possibilità di farle frequentare ai vostri bambini, portateli spesso a contatto con la natura, non potrete che regalare loro momenti indimenticabili.

