Meteo venerdì 14 giugno: è ancora caldo estivo sull’Italia

Nella giornata di venerdì atteso meteo stabile e soleggiato da nord a sud per merito dell’anticiclone. Temperature ancora in salita nel weekend e afa.

Dopo un breve periodo di pausa l’anticiclone nordafricano si sta rifacendo vedere e sentire su tutta la Penisola. Dopo le piogge cadute tra lunedì e martedì, gli ultimi due giorni si sono attestati all’insegna del bel tempo ovunque. Lo stesso accadrà domani quando il caldo la farà da padrone e addirittura sarà in aumento.

Secondo le più recenti previsioni nel fine settimana l’anticiclone continuerà a rinforzarsi e una nuova ondata di calore e afa si farà particolarmente pressante tra venerdì e sabato. Domenica invece dovremo avere un attimo di tregua e il ritorno ad un clima un po’ più fresco.

Le previsioni del 14 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano nelle regioni nordiche del Paese avranno a che fare con un meteo sereno. Il sole sarà presente in particolare in mattinata. Qualche nuvoletta potrebbe invece essere di passaggio sulle zone occidentali durante le ore pomeridiane. Nel complesso clima stabile non fosse per delle pogge sulle Alpi. Poche nuvole altrove. Stabilità prevista alla sera e alla notte non fosse per dei temporali sulle Alpi.

Il cielo al centro

Chi si trova al centro dello Stivale incontrerà cieli tersi o al massimo poco nuvolosi durante il giorno. Qualche nube in transito potrebbe presentarsi al pomeriggio pur senza fenomeni associati. Stabile anche alla sera e di notte. Sulla Toscana qualche nube sparsa al mattino alternata a schiarite a carattere locale. Al pomeriggio invece i cieli saranno nuvolosi a tratti per via di nuvole di passaggio. Nubi qua e là pure alla sera e di notte un po’ ovunque pur senza fenomeni importanti associati.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto bel tempo e temperature molto alte. Il sole bacerà tutte le regioni tranne la Sardegna dove tra il pomeriggio e la sera ci saranno nuvole di passaggio pur senza acqua. Sulla Calabria giornata caratterizzata dal clima stabile con sole su tutto il territorio per l’intera giornata. Cieli sereni alla sera.

Temperature in rialzo lungo tutta l’Italia.

