Scopri quali devono essere le qualità dell’amica perfetta, studiate per ogni segno zodiacale.

L’amicizia è senza alcun dubbio uno dei doni più preziosi che si possano avere dalla vita. Quando si parla di amicizia tra donne, poi, è un po’ come avere una marcia in più. L’amica giusta può infatti fare da confidente, essere la spalla che fa da sostegno e, ovviamente, rappresentare la persona perfetta con la quale divertirsi e condividere i momenti più preziosi della propria vita. Sebbene fare amicizia sia anche piuttosto semplice, però, mantenere rapporti sani e duraturi sembra essere sempre più difficile. Ciò dipende dalle tante distrazioni e dagli impegni del quotidiano ma anche e soprattutto dalle differenze che se inizialmente si tende a non notare con il tempo possono fare la differenza. Visto che ognuna di noi è predisposta ad aver bisogno di qualità particolari, specie se da un’amica speciale e che queste possono essere influenzate dalle stelle, oggi dopo aver visto come agiscono i segni zodiacali quando sono invidiosi e come sono le donne dello zodiaco, scopriremo quali sono le caratteristiche che rendono una persona l’amica perfetta per i vari segni zodiacali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gelosia: come la esprime ogni segno dello zodiaco

Oroscopo: L’amica perfetta per ogni segno zodiacale

Ariete – L’amica ottimista

L’amica giusta per le nate sotto il segno dell’Ariete deve essere entusiasta della vita almeno quanto loro se non addirittura di più. Deve essere una persona positiva, con tanta voglia di fare e sempre in grado di dare nuovi spunti per portare un po’ di divertimento. Poco appiccicosa e generosa deve saper stimolare la competitività insita nel segno dell’Ariete ma senza mai provocarla. La sua presenza deve essere percepita come uno stimolo e mai come una minaccia e per farlo è indispensabile che alla base ci siano sincerità e lealtà, doti molto apprezzate dalla donna Ariete.

Toro – L’amica… amichevole

La donna del Toro ha bisogno di un’amica che la rispecchi nel suo essere gentile e premurosa. Qualcuno che sappia dare e accettare i consigli che abbia un buon senso della realtà e che si mostri sempre pronta a capire e ad offrire sostegno in caso di bisogno. La lealtà è senza dubbio la qualità più apprezzata e con essa anche una certa stabilità emotiva che la porti ad essere una sorta di punto di riferimento in grado di dare certezze e mai a toglierle. In questo modo la donna dell’Ariete si sentirà sempre serena e tranquilla del fatto di avere al proprio fianco una persona della quale fidarsi.

Gemelli – L’amica socievole

L’amica perfetta per la donna dei Gemelli è una che sappia cogliere ogni spunto di conversazione, mostrandosi acuta e brillante. Tra le altre doti deve avere sicuramente quella di essere socievole ed i apprezzare il contatto con gli altri. Una persona musona o tremendamente timida finirebbe infatti con il tarpare le ali alla donna dei Gemelli che ama conoscere persone sempre nuove e lanciarsi in situazioni diverse e in grado di darle le emozioni di cui ha tanto bisogno per sentirsi felice. Emozioni che ovviamente tende ad aspettarsi anche dall’amica giusta.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – L’amica presente

Se c’è una cosa della quale ha bisogno la donna del Cancro è di potersi fidare di chi ha accanto, avendo la sensazione di essere a suo modo indispensabile. L’amica perfetta deve quindi essere dolce e gentile, sempre attenta e tendenzialmente molto legata. Ancor meglio se non ha troppi amici tra i quali dividersi, potendo così garantire una certa presenza alla donna del Cancro che in cambio offrirà affetto e attenzioni che, ovviamente, si aspetta di veder ricambiati.

Leone – L’amica attenta

La donna del Leone ha bisogno di sentirsi sempre al centro dell’attenzione e ciò vale anche con le amiche. La persona giusta per lei è quindi una in grado di farla sentire sempre bene, che sappia appoggiarla e consigliarla e che al contempo la riempia di complimenti sentiti. Di base deve quindi provare un sincero affetto misto ad ammirazione o le sue parole risulteranno false, urtando sensibilmente la donna del Leone che dall’amicizia esige sincerità e schiettezza, pur arrivando a non accettarle se ciò che sente non le piace.

Vergine – L’amica paziente

L’amica giusta per la donna della Vergine deve essere di indole tranquilla e saper portare molta pazienza. Tra le altre cose deve rivelarsi anche positiva in modo da bilanciare l’innata negatività della Vergine. Si tratta di un rapporto da costruire giorno dopo giorno e per il quale la donna della Vergine si mostrerà da subito esigente. Il segreto? Non sfidarne mai la pazienza e capire quando è meglio concludere una conversazione. In questo modo, il rischio di liti in grado di rovinare per sempre il rapporto saranno minori.

Clicca su successivo