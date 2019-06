Creare una routine mattutina ti aiuta a iniziare bene la giornata, migliorare il tuo umore e ridurre lo stress. Ecco una routine mattutina di successo.

Alcune persone preferiscono sorseggiare la loro tazza di caffè davanti alla TV prima di fare una doccia, altri optano per una sessione di meditazione e yoga, i più energici potrebbe scegliere di darsi la carica ballando con una musica infernale.

Adottare una routine mattutina aiuta ad essere zen e organizzati e aiuta ad iniziare la giornata in uno stato mentale positivo. Ciò consente al corpo di svegliarsi in tempo, affrontare le difficoltà ed essere produttivo. Nel corso del tempo, scoprirai di essere entrato in uno stato mentale più sereno grazie alla tua routine mattutina.

Routine mattutina, perchè averne una e qual’è la migliore

Come organizzare una routine mattutina di successo? Ecco cosa devi sapere per avere giorni a venire migliori e più produttivi!

La tua routine mattutina dipende interamente da ciò che ti piace e da ciò che desideri ottenere durante il giorno. Se inizi la tua giornata con una buona tazza di caffè, prova ad assaporarlo e goditi la colazione.

D’altra parte, dovresti anche pensare di dedicare parte della tua mattinata ad un hobby. Puoi guardare mezz’ora del tuo programma preferito, leggere alcune pagine del tuo libro, fare cruciverba o ascoltare buona musica. Questo tempo libero ti aiuterà a iniziare la mattinata senza intoppi e a mantenere uno stato d’animo tranquillo e soddisfatto per tutto il giorno.

L’esercizio fisico è un’altro ottimo modo per iniziare la giornata. Lo sport stimola il corpo e la mente, il che facilita il risveglio.

Una passeggiata di 30 minuti è l’ideale! Riduce il rischio di depressione e diabete, abbassa i livelli di colesterolo, aiuta a perdere peso e previene altre malattie. Secondo uno studio scientifico americano del Dr. Gregg Fonarow, camminare ha più benefici per il corpo che correre.

I nostri consigli per migliori abitudini mattutine

Se hai mai provato una routine mattutina o non riesci ad adottare delle routine in generale, ricorda che puoi sempre riprovare! Usa i nostri consigli per tornare in pista e avere successo nella tua routine mattutina:

1. Aggiungi un’abitudine

Invece di svegliarti e cercare di stabilire una routine mattutina perfetta, prova a fare dei tentativi. Impara ad adottare le tue abitudini mattutine una per una; non appena ti abitui a un’abitudine, aggiungine una seconda e così via.

2. Scrivi tutto ciò che vuoi fare

Stabilire una lista può semplificare il tuo lavoro. Durante le prime settimane, annota tutte le abitudini che vuoi adottare per memorizzarle meglio.

3. Insegui la felicità



Una routine mattutina dovrebbe renderti felice. Ricorda di includere le attività che ti piacciono (lettura, musica, meditazione, caffè …) ed evitare tutto ciò che ti stressa. Iniziare un nuovo giorno deve essere un piacere, non un lavoretto!

