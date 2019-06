Dieta dei 5 kg: perdi peso rapidamente e preparati per il mare

Il momento di tirare fuori il costume si avvicina e per molti e molte urge la necessità di correre ai ripari ed eliminare i fastidiosi cuscinetti di grasso. Come si può riuscirvi? La risposta è semplice. Attraverso la dieta dei 5 kg e con pochi accorgimenti.

Gli autori di questo regime snocciolato in un libro omonimo diventato un bestseller sono il giornalista della BBC Michael Mosley, di cui abbiamo recentemente parlato, e Mimi Spencer, reporter per il Times.

Il principio base è quello del digiuno intermittente, approvato da diversi nutrizionisti e dallo stesso Umberto Veronesi, convinto dei suoi benefici per la salute e l’organismo. Grazie a questa fetta di giornata senza cibo si riesce a bruciare meglio i grassi che si sono depositati nel tempo e a perdere peso con più velocità.

I vantaggi – E’ stato provato che la dieta dei 5 giorni riduce i picchi di insulina, ma pure i problemi derivati dall’invecchiamento. Il pancreas non viene sottoposto a stress, di conseguenza diminuiscono i rischi di diabete e di malattie cardiache. Oltre a combattere l’obesità, agisce positivamente sull’umore grazie alla produzione cerebrale di alcuni fattori neutrofici, che danno sensazione di serenità.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Come funziona la dieta dei 5 kg

Dal punto di vista delle calorie questo programma ne prevede 500 per le donne e 600 per gli uomini.

A chi non è consigliato – Si tratta di un regime non adatto a tutti. In particolare è meglio che non lo seguano le donne in gravidanza, chi soffre di problemi renali e di diabete.

Ti potrebbe interessare anche—->>> Dieta Mosley: come perdere 6 kg in sole 3 settimane

Forniamo qui due esempi di menù giornaliero:

1– Si parte con un pranzo a base di formaggio magro, come il fiocco di latte, una pera e un fico fresco. Per cena invece può andare un sashimi di salmone e del tonno condito con dei cucchiaini di salsa di soia, wasabi, zenzero sottaceto. Come frutta un mandarancio.

2 – Qui la giornata si apre con dello yogurt o del latte scremato con fiocchi di riso e mirtilli freschi. Alla sera è ok un bel petto di pollo con zenzero tritato, del coriandolo sminuzzato, dell’aglio schiacciato, salsa di soia e succo di mezzo limone. Come frutta un mandarancio oppure un pompelmo.

Come sempre, è importante bere almeno 2 litri di acqua al giorno, così da eliminare le scorie e i liquidi in eccesso. Da temere lontane le bibite zuccherate e gassate.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI