La loro rottura aveva fatto parlare il mondo del gossip, ma adesso trapelano le indiscrezioni: ecco le due versioni della fine tra la De Lellis e Damante..

Tra loro era finita più di un anno fa, quando era stata lei a dare l’annuncio attraverso una story di Instagram. La notizia aveva rattristato i più affezionati della coppia, ma di loro non si è mai smesso di parlare del tutto.

In particolare di Giulia De Lellis si è parlato ancora anche all’inizio di questo anno e a marzo, quando è arrivata la notizia ufficiale di un’altra sua rottura, stavolta con il cantante Irama. La motivazione della loro divisione sembrava anche in questo caso essere Andrea Damante, con il quale (secondo i gossip e le indiscrezioni) c’era stato un ritorno di fiamma.

E di questa versione sembra esserci un fondo di verità che starebbe emergendo a galla proprio nelle ultime ore. Pare infatti che Damante abbia rilasciato una pungente intervista a “Spy“, in uscita domani, in cui spiega tutti i retroscena dell’ultima rottura tra loro e da sfogo alla sua sofferenza.

De Lellis e Damante, storia senza fine: lui si sfoga ma lei tranquillizza i fan. Ecco le dichiarazioni dei due

“Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare”: una dichiarazione dolorosa quella di Andrea Damante, da quel che trapela dall’intervista che sarà pubblicata solo domani. E non solo: l’attuale artista di musica elettronica non ha peli sulla lingua, e accenna a quella che sembrerebbe essere stata un’ennesima rottura.

“Giulia mi ha lasciato. C’è solo una grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato, non ho colpe”. In molti infatti, stanno pensando allo zampino di Andrea Iannone, la cui presunta storia con la De Lellis non avrebbe fatto ben reagire Damante.

E infine oggi è anche la stessa Giulia a parlare, sempre da Instagram stories: “volevo tranquillizzare alcuni di voi: io e il “Dama” siamo in buonissimi rapporti, lui sta bene e non è successo nulla di strano di quello che scrivono”. Dopo le prime indiscrezioni emerse, sarà vero? Non resta aspettare l’intervista di domani e stare a vedere..

