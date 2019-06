Barbara D’Urso a ‘Live non è la D’Urso’ smaschera Pamela Prati con una dichiarazione scioccante che rivela il vero motivo della sua assenza durante la puntata.

A ‘Live non è la D’Urso’ l’attenzione è stata catalizzata anche questa sera dal caso ‘Mark Caltagirone’, Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Mentre le ultime due protagoniste si sono concesse alle telecamere raccontando la loro verità, chi è restata la donna del mistero per settimane è stata Pamela Prati che stasera sarebbe dovuta essere protagonista di una ‘D’Urso intervista’ in cui, era stato annunciato, avrebbe raccontato la sua versione dei fatti adducendo a sua favore anche delle prove.

Nel momento in cui la padrona di casa ha annunciato l’entrata in studio della Prati, allo scroscio di applausi è seguito il silenzio ed il vuoto, la diva del Bagaglino non si è presentata e Barbara D’Urso ha voluto raccontare il perché della sua assenza. La dichiarazione della conduttrice ha lasciato tutti senza parole!

Barbara D’Urso: tutta la verità scottante sull’assenza di Pamela Prati a ‘Live non è la D’Urso’

Il divano bianco che doveva accogliere Pamela Prati è restato vuoto e Barbara D’Urso per rispetto del suo pubblico e per onore di verità, ha deciso di raccontare i veri motivi dell’assenza della Prati nel suo programma. La verità raccontata dalla conduttrice è davvero scioccante e racconta di una Pamela Prati calcolatrice e davvero poco corretta.

Barbara D’Urso infatti ha raccontato che la Prati aveva chiesto di incontrarla prima dell’intervista in diretta per poterle parlare e dopo essersi messa a totale disposizione nell’accoglierla, dice di aver fatto le ore piccole con lei per provare perfino la posizione di fronte le telecamere e decidere il posto dove si sarebbero dovuti sedere i suoi avvocati. Un’intero staff lavorativo della trasmissione, produttore compreso, sarebbero stati dietro a Pamela Prati per farla sentire tranquilla e a proprio agio nel rilasciare l’intervista, che sottolinea la conduttrice, sarebbe dovuta essere totalmente a titolo gratuito.

A poche ore dalla diretta però avviene qualcosa di incredibile, l’avvocato di Pamela Prati si mette in contatto con il produttore del programma dicendo che la sua assistita, che si trovava in albergo, sarebbe intervenuta in trasmissione soltanto dopo il riconoscimento di un compenso di diverse migliaia di euro. A quel punto, l’intero staff della redazione, nelle persone del produttore e della conduttrice, hanno deciso di non ospitarla e di raccontare tutta la verità al pubblico di un programma così amato e seguito. Da parte dei legali di Pamela Prati non ci sono ancora state dichiarazioni in merito.

