Andrea Damante: Sto soffrendo per Giulia – VIDEO

Andrea Damante si confessa: “Soffro per Giulia, è stata lei a lasciarmi” . Giulia De Lellis ora frequenta Andrea Iannone – VIDEO

Andrea Damante parla dopo la separazione con la sua, ormai ex compagna Giuia De Lellis. L’ex tronista ha così affermato: “Soffro per Giulia…Lei mi ha lasciato. C’è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato, non ho colpe.”

Intanto Giulia ha iniziato una nuova relazione d’amore. Sarà diverso con Andrea Iannone? Attenderemo pazienti l’evolversi della love story

