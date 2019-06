Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di questo mercoledì. Il palinsesto tv è servito!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 12 giugno

Rai Uno – Un matrimonio da favola (Film)

Margarita, bellissima figlia di El Comandante, leader indiscusso di un paese caraibico, è prossima alle nozze. Il apr l’ha promessa in sposa a Pineda, il vice del dittatore. Peccato però che il fato abbia in mente per lei un altro percorso. La ragazza investe accidentalmente un povero pescatore di nome Rogelio e, mentre lo assiste sperando in una pronta guarigione, finisce per innamorarsene. Un caso di acque contaminate minaccia intanto la stabilità del regime e Pineda vorrebbe approfittarne.

Rai Due – Realiti (Approfondimento)

Un conduttore pazzo si è autoconvinto di condurre un reality che nessuno gli ha mai chiesto di condurre. Chiamerà allora a sé una serie di inconsapevoli concorrenti, che non hanno mai chiesto di partecipare ad un reality.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Prosegue la ricerca di persone scomparse e l’approfondimento dei casi più misteriosi del momento, indagini basate su ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.